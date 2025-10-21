Cae un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína en España: diez miembros de la banda actuaban en Zaragoza

La Policía Nacional detiene a una banda relacionada con la venta de cocaína. Imagen de Archivo Policía Nacional CNPN

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína y ha detenido a los doce integrantes de la banda.

Según fuentes policiales, se trata de una operación que ha durado casi diez meses, desarrollada en cuatro fases y que comenzó en el mes de enero gracias a una información anónima que aportaba las características de un presunto vendedor de cocaína en el centro de Zaragoza.



Una vez iniciada la investigación se identificó al presunto autor de los hechos delictivos. Los agentes no tardaron en averiguar que su proveedor era un hombre, de 62 años, vecino del barrio Oliver, y ya conocido por los investigadores al tener un historial delictivo relacionado con las drogas.

Tras un control de sus movimientos, los agentes observaron que mantenía contactos con varias personas que eran clientes de la droga con la que traficaba, en unas ocasiones traficantes y en otras consumidores.

Después, se identificó a dos miembros del grupo criminal, que resultaron ser sus principales socios, ya que se pudo determinar que la droga que adquirían la negociaban ellos mismos con sus proveedores. De hecho, llegaron a realizar varios viajes en coche a cualquier punto por muy alejado que estuviera de Zaragoza.

Así, se llegó a detectar un viaje, también en coche, a Países Bajos con el mismo objetivo. Uno de ellos estaba siendo investigado por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huesca, lo que derivó en una investigación conjunta sobre este individuo.

Uno de los principales proveedores de cocaína de los investigados era un varón de 42 años, residente en Castro Urdiales (Cantabria) con el que llegaron a mantener varias citas en diferentes localidades del País Vasco y en Zaragoza.

Primera fase

A mediados del mes de junio se pudo determinar que miembros del grupo criminal se desplazaban a Bilbao en tres vehículos. Una vez allí, los agentes observaron una cita en la que apareció el proveedor que hizo entrega de una mochila iniciando posteriormente el regreso a Zaragoza en hasta tres vehículos diferentes.

En el regreso, el primer vehículo iba dando seguridad a la furgoneta en la que viajaba el individuo que recibió la mochila, percatándose en un momento dado del seguimiento policial, lo cual motivó que se tuviera que actuar en la misma AP-68, para proceder a la detención de los investigados e incautación de la droga.

Así, se consiguió detener dos de los vehículos, ocupados por tres personas a los que se les incautó una mochila que contenía aproximadamente 5 kilogramos de cocaína. En la misma actuación policial, uno de los vehículos, tras una maniobra en la que casi atropella a tres agentes del dispositivo policial al darle el alto, consiguió huir y aún se encuentra fugado.

Al día siguiente se procedió a la detención de otros cuatro integrantes del grupo criminal y registro de seis domicilios y un trastero entre Ejea de los Caballeros y Zaragoza.

En los registros, los agentes intervinieron dos armas de fuego y munición, que simulaban ser un teléfono móvil y una cámara de fotos. De los detenidos, los que eran parte de la caravana que transportaba la droga, todos fueron a prisión provisional tras ser puestos a disposición de los Juzgados. El resto fueron puestos en libertad por el Juzgado de Guardia con medidas cautelares.

El resultado de esta fase se materializó en la incautación de unos 4'8 kilos de cocaína, 1 kilo de marihuana, más de 31.000 euros en efectivo, dos armas de fuego con munición que simulaban ser otros objetos, varios teléfonos móviles, así como alambre, recortes o básculas electrónicas.

Segunda fase

Después de la entrega de una mochila que contenía aproximadamente 5 kilogramos de cocaína, varios agentes investigadores se desplazaron a la localidad de residencia del proveedor en la provincia de Santander y procedieron a su detención.

Tras todo ello, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de dicha población y el titular del mismo decretó su ingreso en prisión provisional.

Tercera y cuarta fase

Por último, se detuvieron a cuatro individuos que formaban parte del grupo criminal, uno de ellos fue detenido en el aeropuerto de Madrid Barajas cuando trataba de abandonar España.

Con estas cuatro fases se da por desarticulado el grupo criminal que se encargaba de obtener cantidades elevadas de cocaína para después suministrarla a medianos traficantes para su distribución al consumidor final en la provincia de Zaragoza.