La otra cara de las Fiestas del Pilar: más de mil multas y 167 detenidos a pesar del aumento en seguridad

Fiestas del Pilar 2025 han terminado con 167 detenidos y más de mil multas por infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana. Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional tras diez jornadas festivas en Zaragoza Lashan terminado con 167 detenidos y más de mil multas por infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana. Así lo

El dispositivo especial de seguridad se desplegó con el 100% de sus efectivos desde el pasado viernes 3 de octubre hasta el final de fiestas.

Así, destacan los dispositivos de prevención en grandes aglomeraciones, como en la Plaza del Pilar, el aumento de policías en l a Unidad Aérea de Aragón para controlar con drones la seguridad de la capital aragonesa, o el aumento de cámaras de vigilancia y control de aforo en lugares como Valdespartera.

Gracias a todos estos dispositivos, se pudieron identificar y detener a tres bandas itinerantes dedicadas a la sustracción de teléfonos.

Pero a pesar del refuerzo en seguridad, no se pudo evitar la agresión sexual a una menor en Valdespartera. Según conocía este diario, a la víctima se le habrían aproximado otros dos menores, tocándole uno de ellos el pecho.

Agentes de la Policía Nacional que se encontraban en las inmediaciones se acercaron a ellos y, posteriormente, la propia víctima acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Delicias, donde puso la denuncia junto a su padre, que la estaba esperando.

El Ayuntamiento de Zaragoza, en consecuencia, paró ese mismo día durante cinco minutos todos los actos programados. Así mismo, se guardó un minuto de silencio en la Ofrenda de Flores durante el domingo.