Susto en Zaragoza por el incendio en un restaurante del centro que ha provocado una gran humareda

Un restaurante del centro de Zaragoza ha sufrido un incendio en la cocina, lo que ha provocado una gran humareda en la zona y la intervención de los Bomberos y la Policía Local.

Parece ser que la campana extractora del Asador Pasiego, ha prendido, quemando toda la campana. Las llamas no han hecho más daño, pero el humo provocado ha generado un gran susto en la zona.

Todo indica a que el fuego se ha originado en la campana extractora de la cocina, que prendió de forma repentina, quemándose por completo. Sin embargo, el incendio rápidamente controlado no ha ido a más, y todo ha sido el humo y el susto.

Hasta el lugar se han desplazado una autoescala automática de 30 metros, una unidad de mando y comunicaciones y una ambulancia, que finalmente no ha tenido que atender a nadie. La Policía Local ha colaborado en el desalojo.

Un camión de bomberos en la calle Inocencio Jiménez de Zaragoza. E.E

El incidente se ha producidoen plena jornada festiva de las Fiestas del Pilar, en torno al mediodía de este domingo, en una de las zonas más concurridas del centro de Zaragoza.

En el interior del Asador Pasiego se encontraban varias personas, clientes y empleados, que han sido evacuadas tras detectar el humo. Ninguna ha sufrido daños personales. El restaurante, que tenía unas 80 reservas para hoy, no podrá abrir durante la jornada.

Asador Pasiego contaba con muchas reservas pero por recomendación de las autoridades, no van a utilizar la cocina por el día de hoy.

El lunes permanecerán cerrados y esperan reabrir el martes. Los clientes con reserva deberán buscar alternativas en una jornada especialmente complicada para encontrar mesa en la ciudad por la alta demanda de las fiestas.