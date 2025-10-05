Muere un hombre de 34 años tras declararse un incendio en su vivienda de un bloque de pisos en Teruel

Un hombre de 34 años ha fallecido este domingo en Teruel tras declararse un incendio en su vivienda, situada en un bloque de cuatro pisos.

El aviso se recibió a primera hora del día, cuando varios vecinos alertaron de la presencia de humo procedente del interior del edificio.

Hasta el lugar se desplazaron un oficial y cinco bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), que lograron extinguir el fuego en el piso donde se encontraba la víctima, único ocupante de la vivienda. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, el hombre fue hallado sin vida dentro de la casa.

Como medida de seguridad, los bomberos desalojaron las otras siete viviendas del edificio y realizaron labores de ventilación para eliminar el humo acumulado. Las causas del incendio se están investigando.

