Herido el conductor de una furgoneta por un choque por alcance en un pueblo de Zaragoza

Una persona ha resultado herida este martes en un accidente de tráfico ocasionado por un choque por alcance entre una furgoneta y un vehículo pesado. El suceso ha tenido lugar en la AP-68, en el kilómetro 271 del término municipal de Pedrola, provincia de Zaragoza.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han recibido el aviso sobre las 8.30 de esta mañana y hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos de los parques de bomberos que tiene la DPZ en Tauste y Ejea de los Caballeros, así como el 061.

Según han informado fuentes de la DPZ, se han realizado labores de excarcelación de la persona que conducía la furgoneta.

