Una vecina de Zaragoza encuentra el cuerpo sin vida de una persona sin hogar en pleno centro

Zona donde ha aparecido el cuerpo sin vida de la persona sin hogar, en Zaragoza. E.E Zaragoza

El cuerpo sin vida de una persona sin hogar ha sido hallado, este lunes, sobre las 11.30 en la avenida César Augusto, 25, de Zaragoza. La Policía Nacional ha recibido el aviso a través de una vecina de la zona que, tras comprobar que el hombre no se movía, ha dado la alerta. La causa ha sido muerte natural.

Tal y como han informado a este diario desde el cuerpo, el fallecido era una persona que solía pernoctar por los alrededores de esta avenida. Todavía se está trabajando para esclarecer los hechos de lo ocurrido, aunque ya se conoce que se trataba de un varón de unos 20 años y origen gambiano.

El lugar en el que ha aparecido el cadáver, que ha sido levantado por la Policía Nacional sobre las 13.00, parecía el espacio donde solía pernoctar el fallecido. En el lugar había todavía quedan los cartones que la persona sin hogar usaba para resguardarse del frío, así como enseres y alimentos que podrían pertenecer al hombre.

