Pillan a un conductor temerario en Zaragoza: un camión se cruza de carriles y casi provoca un accidente de tráfico

Momento captado por la cámara de la maniobra temeraria de un camionero en la A-2 en Zaragoza Guardia Civil

La Guardia Civil investiga al conductor de un camión que efectuó un cambio de carriles temerario cuando circulaba por la A-2 en Zaragoza. La Unidad de Investigación y Seguridad captó la imprudencia gracias a un vídeo publicado en redes sociales que mostraba la peligrosa maniobra.

Según informa el Instituto Armado, los hechos ocurrieron el pasado mes de julio. Tras el análisis realizado sobre dichas imágenes se pudo determinar que el conductor de dicho vehículo articulado de gran tonelaje realizó una maniobra antirreglamentaria que puso en peligro al conductor que circulaba tras él. Este mismo fue el que realizó la grabación mediante la cámara instalada en su vehículo.

El conductor del camión circulaba por el carril derecho de los cinco existentes en un tramo de la vía que se bifurca en dos direcciones, los tres primeros carriles desde la derecha en dirección Madrid, y los otros dos enlazan con la A-68 dirección Logroño.

En ese instante aminoró anormalmente su velocidad y realizó acto seguido un cambio brusco de dirección y totalmente antirreglamentario, atravesando de ese modo consecutivamente tres carriles y una zona excluida a la circulación, delimitada mediante marcas viales, para acceder al ramal que enlaza con la A-68. Dicha maniobra obligó al conductor que circulaba tras el camión, y que realizó la grabación, a frenar bruscamente hasta casi detenerse para evitar una posible colisión con el vehículo articulado.

Una vez realizadas las gestiones oportunas por los especialistas, se logró identificar al conductor del camión, un varón de 53 años, que fue localizado en Asturias. Así, se procedió a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir con temeridad manifiesta. El investigado había obtenido su permiso de conducir español el pasado mes de junio mediante el canje de su permiso de conducción de Perú.