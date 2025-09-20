Muere una mujer en un accidente de tráfico tras chocar un coche con un camión en Zaragoza

Estado del vehículo tras el choque que ha causado el fallecimiento de una mujer en Zaragoza Guardia Civil

El turismo estaba ocupado por cuatro personas, una de las cuales también ha resultado herida leve.

Una mujer ha fallecido a causa de un aparatoso accidente de tráfico este sábado en Zaragoza. El siniestro vial ha tenido lugar en el kilómetro 338 de la A-2 en sentido Madrid cuando el turismo ha chocado un camión sobre las 12.20.

El resultado del accidente de tráfico ha sido la triste noticia del fallecimiento de una mujer. El turismo que se ha visto implicado en el siniestro se encontraba ocupado por cuatro personas, una de ellas ha tenido que ser trasladada hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza por heridas de carácter leve. Mientras, otras dos personas han resultado ilesas.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Zaragoza, quienes han tenido que hacer labores de escarcelamiento y se han ocupado de atender a las víctimas antes de que llegaran los equipos sanitarios del 061. A pesar de los esfuerzos por parte de los sanitarios, no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer que ha fallecido tras el impacto.

Por el momento, se desconocen las causas que han ocasionado el accidente de tráfico. La Guardia Civil de Tráfico de Zaragoza se encarga de investigar las mismas.