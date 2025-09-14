Restablecida la circulación en AVE entre Madrid y Barcelona tras extinguirse un incendio forestal en Calatayud

Un incendio forestal en la localidad de Huérmeda, cerca de Calatayud, en Zaragoza, ha obligado a suspender la circulación de tren en ambas vías durante unas dos horas.

Como consecuencia, varios trenes han permanecido detenidos en las estaciones hasta que, pasadas las 18.00, se ha restablecido el servicio ferroviario.

Los técnicos de ADIF han revisado la infraestructura y, tras comprobar que se encuentra en buen estado, van a proceder a reanudar progresivamente la marcha de los trenes que se encuentran parados.

El incendio se encontraba próximo a la boca de un túnel, obligando a suspender la circulación ferroviaria entre las localidades zaragozanas de Calatayud y Ricla.

"Extinguido el incendio y revisada la infraestructura, que se encuentra en buen estado, se restablece la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Los trenes, detenidos en estaciones, irán reanudando la marcha progresivamente", comunican desde ADIF.

El operativo antiincendios del Gobierno de Aragón está trabajando en apagar el fuego con cinco helicópteros, tres brigadas terrestres, dos autobombas, bomberos de la DPZ y efectivos de Protección Civil. El fuego ha quemado unas cinco hectáreas.