Pelea con machetes en pleno centro de Zaragoza: dos heridos graves con cortes en varias partes del cuerpo

Dos jóvenes resultaron heridos de gravedad durante la madrugada de este pasado sábado tras una violenta pelea con machetes ocurrida en las inmediaciones de la plaza de Los Sitios. Ambos afectados sufrieron cortes en distintas partes del cuerpo y fueron trasladados al hospital Miguel Servet, donde permanecen fuera de peligro.

La alerta se produjo a las 7.00, cuando una llamada al 091 informó de la presencia de un hombre ensangrentado tras una reyerta entre varias personas.

Al lugar acudieron varias patrullas policiales y una ambulancia, que prestaron la primera asistencia a los heridos antes de su ingreso hospitalario.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que, por el momento, no se han practicado detenciones, y que se mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas y circunstancias del ataque, así como la identidad de los responsables.