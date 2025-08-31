Asistencia al ciclista en la N-330.

Asistencia al ciclista en la N-330. Policía Local Zuera

Un hombre de 83 años cae de su bicicleta y se queda inconsciente en la carretera N-330 en Zuera (Zaragoza)

El ciclista, residente en Zaragoza, ha sido estabilizado y trasladado al hospital.

Susto en la carretera N-330 en su paso por la localidad de Zuera (Zaragoza), por la caída al suelo de un ciclista de 83 años, quien se ha quedado inconsciente a consecuencia de esta. La víctima, residente en Zaragoza, ha sido estabilizada y trasladada al hospital por una UVI Móvil.

El suceso se ha producido a primera hora de este domingo 31 de agosto; en concreto, la Policía Local de Zuera ha sido activada por el 112 de Aragón a las 8.57. Entonces, la Policía Local de Zuera ha acudido al lugar para asistir al ciclista.

Según informan estas fuentes, primero se ha procedido a dar una atención básica junto a los ciclistas que estaban en la zona hasta la llegada de la UVI Móvil de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Estos han sido los encargados de estabilizar al ciclista y llevarlo al centro hospitalario.

La Policía de Zuera ha agradecido la rápida actuación de los ciclistas que habían pasado por el lugar después del incidente y de otro conductor que ha trasladado la bicicleta hasta Zuera. Igualmente, agradecen la cooperación de un Guarda Rural de Zuera que ha estado con los agentes hasta la finalización del servicio.