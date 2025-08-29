La Policía Nacional evita una tragedia en Huesca y salva a una mujer que intentaba tirarse de un cuarto piso

La intervención inmediata de varios agentes de la Policía Nacional evitó en la tarde del jueves una tragedia en el centro de Huesca. Una mujer, en un evidente estado de ansiedad y desesperación, fue rescatada justo cuando intentaba lanzarse de su vivienda (un cuarto piso). Fue su tía quien, como buenamente pudo, logró sujetarla hasta que llegaron los agentes.

El suceso ocurrió en torno a las 17:45 horas de la tarde, cuando una mujer se acercó a un grupo de policías de la Unidad de Intervención Policial que se encontraban de servicio en la plaza Luis López Allué. Esta mujer fue quien alertó de que, en una calle cercana, había dos mujeres en una ventana, y que una de ellas pedía auxilio.

Los agentes se dirigieron rápidamente a la vivienda y ya desde la calle pudieron comprobar que una de las mujeres intentaba saltar por la ventana mientras la otra, su tía, la sujetaba desde el interior del domicilio para evitarlo.

La mujer tenía medio cuerpo fuera de la ventana

Una vez en el portal del edificio, los agentes coincidieron con una patrulla de la Policía Local que también había sido alertada por otros vecinos. Al llegar al cuarto piso, tocaron al timbre sin obtener respuesta, por lo que optaron por abrir un hueco en la parte inferior de la puerta para poder acceder al interior del piso.

Una vez dentro, siguieron los gritos hasta una habitación, donde encontraron a las dos mujeres, la víctima con medio cuerpo fuera de la ventana y su tía sujetándola como podía. Los policías agarraron con fuerza a la joven y consiguieron introducirla en la habitación, donde fue sentada en la cama y calmada por los agentes.

Portavoz de la Policía Nacional, Rocío Gracia

Como narra la portavoz de la Policía Nacional, Rocío Gracia, la mujer presentaba un estado de ansiedad extremo, por lo que hubo que solicitar la presencia de una ambulancia para trasladarla a un centro hospitalario posteriormente.

Así mismo, agradecen la colaboración ciudadana en este tipo de casos, sin ella no hubiera sido posible rescatar a la víctima.