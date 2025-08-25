Herida grave una mujer (44 años) tras sufrir un accidente en parapente en el Pirineo aragonés

Durante este fin de semana, los equipos de rescate de la Guardia Civil han llevado a cabo hasta once intervenciones en el Pirineo aragonés (Huesca), auxiliando a varias personas en distintas zonas de montaña.

El más destacado fue el del 24 de agosto a las 15.15, cuando se recibió un aviso en el que se comunicaba que una parapentista, de 44 años y vecina de Barcelona, sufría una incidencia en el vuelo, mientras realizaba la actividad a la altura de Col de Fadas (Bisaurri).

Así, impactaba contra el suelo, ocasionándole varias fracturas en vértebras y sacro. Tras localizarla, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la localidad de Graus, donde le esperaba el helicóptero medicalizado del 112, para ser llevada al Hospital Miguel Servet de la localidad de Zaragoza.

Además de este, la Guardia Civil ha tenido que actuar en más ocasiones durante estos días. El primer aviso llegaba el viernes 22 de agosto a las 09.30 por parte de dos barranquistas, un varón de 41 años y una menor de 16 años de nacionalidad francesa, mientras realizaban la aproximación por la senda de Los Caracoles, al Barranco de la Peonera (Bierge), una de ellos, había sufrido una torcedura de tobillo.

Tras sobrevolar la zona y localizar a los barranquistas, fueron evacuados mediante dos ciclos de grúa y trasladados en la aeronave hasta el aeropuerto de Huesca-Pirineos, donde esperaba una ambulancia para ser llevados al Hospital San Jorge de la localidad de Huesca.

El segundo era a las 15.30, en el que se comunicaba que una barranquista, mientras realizaba la actividad en el Barranco de Trigoniero (Bielsa), se había golpeado en un tobogán, fracturándose el peroné.

La mujer de 39 años y nacionalidad holandesa, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la localidad de Benasque, donde le esperaba una ambulancia para ser llevada al Hospital de Barbastro.

El siguiente aviso llegaba a las 17.00, mientras una senderista realizaba la actividad en la zona del Barranco de Piniecho (Panticosa). Este habría sobreestimado sus capacidades y se quedó atrapado en una situación difícil, sin poder continuar.

Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, varón de 50 años y vecino de Bilbao, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa, continuando por sus propios medios.

Rescate en el Pirineo aragonés. Guardia Civil

El último aviso de la jornada llegaba a las 18.00, debido a que un escalador, mientras realizaba la actividad en la escuela de escaldada de Rodellar, Sector El Delfín (Rodellar), debido a la caída de una piedra, le causó lesiones en la cabeza, ojo y hombro.

Se trataba de un varón de 37 años de Ciudad Real, quien fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta el Hospital San Jorge de la localidad de Huesca.

El día 23 de agosto seguían los rescates. A las 9.55 se recibió aviso en el que se comunicaba que dos montañeras, mientras realizaba la actividad en la Cresta Pico Maladeta (Benasque), en su progresión por terreno abrupto, se habían quedado enriscadas, no pudiendo continuar con la actividad.

Se trata de dos mujeres de 50 y 22 años, vecinas de la provincia de Barcelona, que tras localizarlas, fueron evacuadas y trasladadas en la aeronave.

El segundo aviso llegaba a las 12.20, en el que se comunicaba que un varón de 51 años y vecino de Tarragona, mientras realizaba la actividad en el Barranco del Río Vero (Alquézar), había sufrido un esguince de tobillo tras saltar a una poza y golpearse con una piedra,.

El barranquista fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta el aeropuerto de Huesca-Pirineos, donde esperaba una ambulancia para ser llevado al Hospital San Jorge de la localidad de Huesca.

A las 14.00, llegaba el siguiente aviso por un un ciclista de montaña de 48 años, quien mientras descendía por el Barranco Alto (Cerler), había sufrido una lesión en el hombro.

Tras localizar al ciclista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la localidad de Benasque, donde le esperaba una ambulancia para ser llevado al Hospital de la localidad de Barbastro.

Por otro lado, a las 20.00 se comunicaba que dos senderistas franceses de 59 y 57 años, mientras realizaban la actividad en el Collado de Forqueta de Gabieto, paraje de Bujaruelo (Torla), se encontraban enriscados, no pudiendo continuar la actividad.

Se activó Greim de Boltaña y Unidad Aérea de Huesca y tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave.

El último aviso llegaba poco después, a las a las 20.46, en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en las pistas de esquí de Candanchú (Aisa), tras una caída, había sufrido un esguince de tobillo.

Tras localizar a la senderista, una mujer de 20 años, vecina de San Sebastián, fue evacuada y trasladada al Hospital de la localidad de Jaca.

El 24 de agosto se llevaron a cabo dos rescates. El primero a las 08.35, en el que se comunicaba que un senderista, vecino de Zaragoza de 72 años, mientras realizaba la actividad por el sendero que sube al Pico Pelupín (Torla), estaba sufriendo una parada cardiorespiratoria.