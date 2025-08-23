Activo un incendio en una zona de matorral y superficie agrícola en Gurrea de Gállego (Huesca)

La brigada de Infoar se encuentra trabajando en la zona para sofocar el fuego.

Un incendio se encuentra activo en el municipio oscense de Gurrea de Gállego. Por el momento se conoce que afecta a una zona de matorral que está rodeada por superficie agrícola, aunque no se tiene constancia de la dimensión que alcanza el incendio, aunque apuntan a que no afecta a numerosas hectáreas.

Por parte del Ejecutivo aragonés mantienen la prudencia sobre el origen del fuego, el cual desconocen. Según avanzaba Aragón Noticias, las llamas podrían haberse originado por un choque de un ave con un cable eléctrico.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de la brigada helitransportadora con un helicóptero, una brigada forestal con un autobomba para sofocar las llamas. Todos ellos pertenecientes al equipo de Infoar del Gobierno de Aragón.

