La Guardia Civil rescata a dos montañeros heridos en el Aneto (Huesca) tras resbalar por la pendiente del glaciar

Continúan los numerosos rescates de la Guardia Civil de Huesca en el Pirineo aragonés. En los últimos días, del 14 al 18 de agosto, los efectivos del Greim han tenido que realizar hasta 18 rescates en las montañas oscenses. No ha habido que lamentar ningún fallecido y la mayoría de estos han tenido que ver con lesiones de tobillo, rodilla o agotamiento físico.

Uno de los rescates más destacados ha sido el de dos montañeros, vecinos de Barcelona (58 y 40 años), a quienes la Guardia Civil tuvo que socorrer tras el deslizamiento en la pendiente del glaciar mientras realizaban la actividad en el Glaciar del Aneto (término municipal de Benasque). El aviso se produjo a las 13.10 del pasado domingo 17 de agosto y hasta allí se desplazaron miembros del Greim de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061.

Como consecuencia de la caída, uno de ellos sufrió fracturas en la tibia y el tobillo y laceraciones en diversas partes del cuerpo. El otro se fracturó la zona costal y el tobillo y sufrió laceraciones en otras partes del cuerpo. Ambos, heridos de gravedad, fueron evacuados y trasladados en la aeronave, uno hasta la heliperficie de Benasque, donde le esperaba una ambulancia para ser llevado al Hospital de la localidad de Barbastro. El otro fue transferido al helicóptero medicalizado del 112 para ser llevado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Además, el pasado jueves 14 de agosto, la Guardia Civil recibió hasta tres avisos de rescate. En el primer caso, una senderista había sufrido un esguince de tobillo; en el segundo, era un ciclista de 14 años, el que se había caído y se había dislocado la clavícula. La tercera intervención del día, un escalador bosnio de 24 años había caído 3 metros verticalmente, fracturándose la cadera. Fue evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de bomberos de Barbastro, donde le esperaba una ambulancia para ser llevado hasta el Hospital de la misma localidad.

Operativo de rescates. Guardia Civil de Huesca

En cuanto al viernes, día 15 de agosto, festivo nacional, fueron dos las intervenciones del Greim, una por una luxación en el hombro y otra por un esguince de tobillo.

Por su parte, el sábado 16 de agosto, el número de avisos ascendió hasta seis. Dos barranquistas, uno de 20 años y otro de 50, sufrieron una fractura de tobillo y una luxación de hombro, respectivamente. También sufrió una luxación de hombro una bañista de 42 años en las pozas de Salinas de Jaca.

Otro de los avisos comunicaba que un senderista de 44 años, por agotamiento físico, no podía continuar la actividad y tuvo que ser evacuado hasta su domicilio vacacional. El último comunicaba que un bañista, tras resbalar en las pozas del río Aragón, se habría lesionado la médula, siendo necesario su traslado al Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

El domingo día 17 también hubo hasta seis avisos, muchos de ellos por montañeros o senderistas enriscados, perdidos o deshidratados sin poder continuar con la actividad. Además, otro montañero, vecino de Zaragoza, se había roto el tobillo en el Balcón de Pineta (Bielsa).

Igualmente, el rescate del día 18, se produjo por otra fractura de tobillo. En este caso, en la Cola de Caballo del Parque Nacional de Ordesa.