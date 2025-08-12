Nuevo accidente laboral en Aragón: muere el copiloto de un camión al volcar en Gallur (Zaragoza)

Vuelco de un camión en la A-127 a la altura de Gallur (Zaragoza) Guardia Civil

Una persona ha fallecido y otra se encuentra herida grave al volcar el camión en el que circulaban por la A-127, a la altura de Gallur, en la provincia de Zaragoza. Este sería el 26º fallecido por accidente laboral en Aragón en lo que va de año.

El accidente se ha producido sobre las 17.30, cuando el vehículo se ha salido de la vía y ha volcado. Los agentes de la Guardia Civil todavía están investigando las causas del accidente.

En el camión viajaban los dos ocupantes, y no ha habido ningún vehículo más implicado, según han informado fuentes de la Guardia Civil. El fallecido viajaba en el asiento del copiloto, mientras que el conductor está herido grave.

Pese al accidente, no ha sido necesario cortar la carretera ya que el vuelco se ha producido fuera de la carretera.

De esta forma, 35 personas ya han perdido la vida en las carreteras aragonesas en lo que va de año, siete de ellas desde que se inició la operación especial de tráfico por el verano. La última víctima fue un hombre de 73 años que se salió de un camino de Castillonroy con su furgoneta y cayó por un canal.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

