Un incendio arrasa más de 35 hectáreas en cuatro horas en Daroca: "Se ha quedado a dos kilómetros de Valdehorna"

Un incendio forestal desatado en la comarca de Daroca va camino de convertirse en uno de los más importantes del verano en Aragón. En apenas cuatro horas, ha arrasado 35 hectáreas de superficie agrícola y forestal, y ha obligado al Gobierno de Aragón a desplegar un importante despliegue para sofocarlo.

El fuego se ha originado cerca de Daroca, según ha explicado su alcalde, Miguel García, en una zona conocida como el triángulo con Valdehorna y Villanueva de Jiloca. Se trata de una zona con muchas vaguadas y escarpada, de difícil acceso.

En concreto, está ardiendo zona de monte bajo, aliagas, vid, almendro y un poco de cereal, aunque la mayoría eran parcelas que estaban sin cultivar y abandonadas, ha explicado García.

Hasta el lugar se han desplazado tres helicópteros de transporte y extinción con brigadas de Brea de Aragón, Calamocha y Teruel, más otro que realiza labores de coordinación. Además, hay cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y agentes de protección de la naturaleza.

Igualmente, se han movilizado dos autobombas de la Diputación Provincial de Zaragoza y otra de la Diputación de Teruel.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.