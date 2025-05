Susto por el incendio en uno de los hoteles de carretera más conocidos de Zaragoza: "El humo se veía a kilómetros"

Los vecinos de Villafranca de Ebro, en Zaragoza, se han levantado este jueves con un gran susto: una columna de humo que se veía "a kilómetros", según testigos presenciales, y que ha movilizado a Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial (DPZ), ambulancias y la Guardia Civil, entre otros efectivos.

El origen estaba en el hotel Pepa, uno de los más conocidos de Aragón, situado en el kilómetro 347 de la Nacional II. Las llamas han comenzado en torno a las 10.30 y habrían tenido su origen "en una parrilla que se ha prendido", según ha explicado la alcaldesa de Villafranca, Volga Ramírez.

Incendio en el Hotel Pepa de Zaragoza.

Los primeros minutos han sido especialmente tensos, ya que se creía que había una persona en una de las habitaciones. "Por suerte, había salido y no ha habido daños personales", ha confirmado la regidora.

De los daños materiales no se puede decir lo mismo. Ramírez explica que, al estar la chimenea conectada con las habitaciones, el humo "salía por todas partes". "No ha sido nada en comparación con lo que podría haber ocurrido", ha indicado.

De la extinción del fuego se han encargado los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, la vistosidad de las llamas también ha llevado a desplazar a los de Caspe, cuya intervención finalmente no ha sido necesaria. "Se ha podido apagar pronto, pero se han quedado varias personas para garantizar que no se reprodujera", agrega.

Según el parte de Bomberos, en total han estado trabajando 2 horas y 16 minutos. Hasta la zona, a 25 kilómetros de la capital, se han desplazado una unidad de mando y jefatura, una bomba urbana ligera y una ambulancia en una primera salida, medios a los que posteriormente se han unido una bomba urbana pesada, otra ambulancia, una autoescala automática de 30 metros y una bomba urbana ligera.