Estamos viviendo uno de los otoños políticos más calientes de los últimos años, con la convocatoria adelantada de elecciones generales para el 29 de noviembre y, antes, una huelga general para el 11 de noviembre.

Es el momento recordar y subrayar nuestra I de Independientes. Somos un sindicato profesión e independiente que defiende los derechos de los trabajadores en el ámbito público y privado.

No secundamos la huelga general del 11 de noviembre. Aunque sí compartimos la preocupación por los problemas de acceso a la vivienda, por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y por las graves dificultades laborales de la sociedad española. ¿Por qué no apoyamos esta huelga? Porque somos un sindicato independiente.

La convocatoria de huelga solo unas semanas antes de la celebración de las elecciones generales tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y con el carácter estrictamente profesional de nuestra organización.

Se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años. En este tiempo, nosotros hemos seguido nuestra propia hoja de ruta y hemos estado en la calle para reclamar mejoras para los trabajadores. Nos hemos enfrentado a gobiernos de todos los colores políticos. Como muestra, nuestra gran manifestación del 24 de septiembre de 2022 en Madrid por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos.

O la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo. O las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía, en noviembre de 2025. Con este acuerdo conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4% entre 2025 y 2028 para los empleados públicos.

Ante la convocatoria de las elecciones, nos hemos reunido con el Ministerio de Función Pública para exigir el cumplimiento de la subida salarial pactada para el 1 de enero de 2027 dentro del Acuerdo Marco. Función Pública nos ha garantizado que la subida pactada será efectiva (un 4,5% más un 0,5% vinculado a la inflación). Nosotros exigimos que esta subida salarial se apruebe mediante un Real Decreto Ley antes de las elecciones para evitar retrasos y para que las diferentes administraciones (estatal, autonómica y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas.

Tras la celebración de las elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos. Reclamamos recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y equiparar salarios entre administraciones. También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos con un plan de empleo. Y un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a los empleados públicos con compensaciones por residencia.

Y a nivel autonómico, nuestra actividad no para por las elecciones generales. En Aragón estamos negociando en las mesas y reclamando en la calle diversos asuntos pendientes. Recientemente nos manifestamos con los bomberos de las tres diputaciones provinciales para reclamar más medios y más personal.

Falta un 30% en las plantillas de bomberos, mientras se disparan las horas extra. Ya advertimos de que el déficit estructural de plantilla pone en riesgo a los trabajadores y a la ciudadanía. También hemos retomado movilizaciones en Educación con los “miércoles verdes”.

Y en Sanidad exigimos la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial para negociar mejoras laborales para todas las categorías del Servicio Aragonés de Salud (y no solo para los médicos, como está negociando por su cuenta el Gobierno de Aragón).

Consideramos que se están vulnerando los derechos fundamentales de todos los profesionales del sistema público de Salud en materia de negociación colectiva. Por ello, este 28 de octubre nos concentramos a las puertas de la Consejería de Sanidad.