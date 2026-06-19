¿Existe una Sanidad para todos?

Llevamos años debatiendo, analizando y planificando medidas para intentar tener una sanidad digna en todo el territorio aragonés.

Por lograr que un médico y un enfermero lleguen a todos los consultorios locales, a todos los municipios independientemente del número de habitantes y de su código postal.

Tener un consultorio abierto en cada pueblo de Teruel es un reto que ningún Gobierno de Aragón está queriendo cumplir. Los motivos que pueden argumentar los gerentes de Sanidad son innumerables: plantillas escasas, que son zonas de difícil cobertura, falta de presupuestos… pero todo responde a una explicación que me ha confirmado la última comisión de sanidad en las Cortes de Aragón.

Y es que este gobierno del PP con Vox no piensa ni en vertebrar, ni en dar un servicio sanitario con equidad ni mucho menos en luchar contra la despoblación.

Con una sola medida se daría la confianza necesaria que precisan la población y los profesionales sanitarios.

Una sola medida lograría que se le aligerara esa losa que pesa sobre la medicina de familia en el medio rural, que carece de medios materiales, tiene plantillas muy escasas y una desigualdad organizativa entre la sanidad urbana y la del medio rural.

La medida en cuestión es una reclamación de muchos profesionales sanitarios y alcaldes preocupados por la salud de sus vecinos, y sería lograr que los consultorios locales tengan un equipamiento, suministros y mantenimiento sufragado por la consejería de Sanidad del gobierno de Aragón.

Esta medida es, además de muy necesaria, de sentido común, ya que no es comprensible que un ayuntamiento de cien habitantes deba costear los gastos de un consultorio, máxime con la escasa financiación que llega a los municipios. Y, sobre todo, siendo la Sanidad la competencia autonómica más importante para la mayoría de los aragoneses.

Teruel Existe defendió esta medida en noviembre de 2023 y salió aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón, pero una cosa es que te den la razón y otra distinta que se quiera solucionar el problema. Porque en Aragón hay temas que no se quieren solucionar aunque cambien los gobiernos. Se maquillan, pero no se arreglan jamás.

El pasado gobierno del PP ni planificó ni mejoró nada en los 700 consultorios médicos locales en los dos años y medio que gobernó. Tuvo tiempo para financiar La Romareda, eso sí, pero no para pensar en Sanidad y en Vertebración. Por este motivo Teruel Existe ha presentado la misma petición en la comisión de Sanidad de este miércoles 17 de junio.

El resultado fue que se volvió a apoyar la medida por todos los grupos políticos, aunque hubo un detalle muy significativo del portavoz del PP: su anuncio de la publicación de ayudas para que algunos ayuntamientos puedan solicitar una subvención para renovar el equipamiento y los suministros de los consultorios locales. Tampoco especificó la cantidad. O sea, que desde los ayuntamientos debemos seguir mendigando migajas para que exista una sanidad mínima en muchos municipios de Aragón.

¡Que necios somos y qué dura es esta tierra!