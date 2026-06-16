Cuando la ciencia se sube a un escenario

Durante años hemos asociado la ciencia a laboratorios, congresos, artículos especializados y largas horas de investigación.

Sin embargo, cada vez son más quienes entienden que el conocimiento no sirve de mucho si no logra llegar a la sociedad. Por eso resulta tan significativa la noticia de que un enfermero español, Héctor Nafría, representará por primera vez a España en la final del certamen iberoamericano de monólogos científicos “Solo de Ciencia”.

Más allá del premio, estamos ante un acontecimiento que dice mucho sobre cómo está cambiando la forma de comunicar la ciencia y sobre el papel que desempeña la enfermería en ese proceso.

A simple vista, la combinación puede parecer extraña. Ciencia y humor. Investigación y escenario. Rigor y monólogo.

Sin embargo, quienes han asistido alguna vez a una charla divulgativa saben que las mejores explicaciones suelen ser aquellas que consiguen arrancar una sonrisa.

El humor no resta seriedad al conocimiento; al contrario, lo hace más accesible. Acerca conceptos complejos a personas que, de otro modo, quizá nunca se interesarían por ellos.

Eso es precisamente lo que ha logrado Héctor Nafría, enfermero de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Su monólogo, centrado en los cuidados oncológicos y en el impacto que tienen las enfermeras en la vida de las personas que han padecido cáncer, convenció tanto al jurado como al público presente en la final española del certamen. Un reconocimiento que trasciende lo individual para convertirse en un triunfo colectivo de toda una profesión.

Y es que la relevancia de esta noticia no reside únicamente en que un enfermero haya ganado un concurso.

Lo verdaderamente importante es el mensaje que transmite.

Durante demasiado tiempo, la sociedad ha contemplado la enfermería desde una visión reduccionista, centrada exclusivamente en la asistencia. Se conoce su cercanía, su vocación de cuidado y su papel imprescindible en hospitales y centros de salud.

Pero muchas veces se desconoce otra realidad igual de importante: la enfermería también investiga, genera evidencia científica, lidera proyectos innovadores y contribuye activamente al avance del conocimiento sanitario.

Quizá por eso resultan tan acertadas las palabras del propio Nafría cuando afirma que este premio ayuda a visibilizar una profesión basada en la evidencia, la investigación y el conocimiento.

Porque detrás de cada protocolo de cuidados, de cada intervención clínica y de cada mejora en la atención a los pacientes existe una enorme cantidad de trabajo científico que rara vez ocupa titulares.

La noticia también invita a reflexionar sobre otro aspecto fundamental: la necesidad de acercar la ciencia a la ciudadanía. Vivimos en una época en la que circula información de forma constante, pero no siempre es información rigurosa.

Las redes sociales han democratizado la comunicación, pero también han facilitado la propagación de bulos, pseudoterapias y mensajes sin base científica.

En este contexto, iniciativas como “Solo de Ciencia” adquieren un valor especial. No solo entretienen; también educan. Demuestran que es posible hablar de investigación, salud o tecnología en un lenguaje comprensible y atractivo para cualquier persona.

Además, hay algo especialmente simbólico en que el protagonista sea un enfermero. La enfermería representa, probablemente como pocas disciplinas, el punto de encuentro entre la ciencia y la humanidad.

Combina conocimiento técnico con empatía, investigación con cercanía, datos con personas. Y precisamente esa mezcla es la que mejor conecta con el público.

Cuando un profesional sanitario explica la importancia de los cuidados desde la experiencia cotidiana, el mensaje deja de ser una teoría abstracta para convertirse en una realidad tangible.

Por eso conviene celebrar esta noticia más allá de los límites del propio certamen. Que un enfermero llegue a la final iberoamericana de monólogos científicos no es solo un éxito profesional.

Es una muestra de que la ciencia puede comunicarse de otra manera (y si, además, consiguen hacerlo arrancándonos una sonrisa, mucho mejor). Es una oportunidad para reconocer el valor investigador de la enfermería. Y es, sobre todo, una invitación a seguir construyendo puentes entre quienes generan conocimiento y quienes se benefician de él.