Son tiempos convulsos

Sin entrar en decisiones políticas ni pretendiendo ser gurús de las relaciones internacionales, hoy no podemos dejar pasar las turbulencias que ha desatado, de nuevo, la vulneración de la soberanía de un país, y la duda razonable sobre los derechos internacionales. Los drones, ejemplo de innovación y de lo que el ser humano es capaz de diseñar para mejorar como sociedad, ahora impactan sobre objetivos militares de uno y otro bando y los terceros países miramos con estupor a la espera de las consecuencias.

Los efectos, en los autónomos, no se verán a corto plazo, pero sí en el medio o largo. Cuando ya se nos haya olvidado, como pasó con Ucrania. La guerra sigue, las consecuencias llegaron, los costes siguen siendo altos y parece que lo hemos integrado en nuestra normalidad. Esta semana hablamos de Irán y la postura española ante los bombardeos. Trump ya ha asegurado que España es un aliado terrible y que ha ordenado cortar todo el comercio. El transporte de mercancías que transita por el estrecho de Ormuz al parecer está siendo atacado o al menos contrariado, y las autoridades iraníes anuncian ataques a petroleros en este punto clave del comercio marítimo mundial.

El principal efecto en España será económico: un fuerte encarecimiento de la energía que afectaría especialmente a sectores intensivos en consumo como la industria química, el papel, la cerámica y el acero, con el temor de repetir un episodio de inflación energética como el de 2022. El precio del petróleo ya está registrando fuertes subidas que más pronto que tarde se verán reflejadas en los surtidores, y en nuestros bolsillos.

Desde ATA Aragón nos sumamos la preocupación que la Federación Nacional, junto a CEOE y CEPYME ya ha declarado. EEUU es un país amigo y un socio fundamental desde el punto de vista económico y político, y confiamos en que finalmente nuestras relaciones comerciales no se vean afectadas de ninguna manera.

Una vez más, consideramos que, en el actual contexto de incertidumbre internacional, es más necesario que nunca ir de la mano de la UE a la hora de tomar posición y adoptar decisiones de índole transnacional, y esperamos que el Gobierno sepa reconducir esta situación. Tengamos en cuenta que España tiene inversiones en EEUU por valor de más de 80.000 millones, pero además la que ellos tienen en inversiones en nuestro país. En estos momentos envían el 30% del gas licuado a España por el embargo de España al gas ruso.

Que en unos meses no nos olvidemos de lo que estamos viviendo. Cuando tras el verano digamos que con el incremento de los costes los autónomos no lo están pasando bien, que recordemos que los presupuestos que se enviaron en enero para proyectos y servicios de marzo quedaron desactualizados y recortados los márgenes ya en febrero. Cuando bajen las tensiones tendremos que volver a calcular consecuencias. En este momento las económicas, las sociales son debate de otro artículo, pero no dejan de impactarnos.

Ni la economía ni la defensa de los derechos humanos son impermeables la una de los otros, porque somos seres sociales y vivimos en un mundo mucho más global de lo que nos parece desde nuestra pequeña tienda.

Jorge Serrano, presidente de ATA Aragón