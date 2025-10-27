Es hora de movilizarse por el empleo público

Los empleados públicos estamos cansados de falsas promesas, de la pérdida del poder adquisitivo, del deterioro de nuestras condiciones laborales, del declive de los servicios públicos y de la inacción del Gobierno de España -por no decir pasotismo- para hacer frente a esta situación. Estamos hartos. El Gobierno mantiene congelado el sueldo de los empleados públicos y bloquea un nuevo acuerdo salarial. Somos un sindicato con talante negociador, pero nos sentimos ninguneados. Por eso salimos a la calle. Ha llegado el momento de las movilizaciones.

Este próximo 30 de octubre comenzamos un calendario de movilizaciones -junto a UGT y CCOO- con concentraciones frente a las subdelegaciones de Gobierno de toda España (en Aragón, estaremos en Zaragoza, Huesca y Teruel) y frente al Ministerio de Función Pública en Madrid.

Nuestro lema es “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”. CSIF, UGT y CCOO, las tres principales organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Función Pública, representamos al 80% de los más de tres millones y medio de empleados públicos en España.

Exigimos iniciar la negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar el poder adquisitivo perdido, mejorar sus condiciones laborales, y establecer un plan de empleo que mejore nuestros servicios públicos. Estas concentraciones son el principio de nuestras movilizaciones. Si no nos escuchan, si no comenzamos ya una negociación real, convocaremos huelga general en las administraciones públicas el próximo mes de diciembre.

Lo que se negocia en Madrid afecta directamente a las condiciones laborales de nuestros empleados públicos en Aragón y a nuestros servicios públicos. En Aragón somos más de 100.000 empleados públicos, dependientes de distintas administraciones (el Estado, la Comunidad Autónoma y entidades locales). Vivimos realidades distintas en nuestros puestos de trabajo, pero compartimos problemas y hartazgo. Sufrimos la sobrecarga de trabajo, la falta de personal para poder prestar un servicio de calidad, sueldos bajos y precariedad. El 30% de los trabajadores de las administraciones públicas son interinos, incumpliendo el mandato de Europa para reducir la temporalidad.

Los empleados públicos no somos unos privilegiados. Lo recordamos para combatir los prejuicios. Hay muchos empleados públicos (auxiliares administrativos, técnicos, carteros, etc.) que son mileuristas y ganan poco más del Salario Mínimo Interprofesional. Los docentes aragoneses, pese a la subida salarial conseguida el año pasado gracias a CSIF, siguen estando por debajo de la media de los sueldos de los profesores en España. Cada curso cuesta más encontrar relevo para algunas especialidades. Por poner más ejemplos, las plantillas de la Seguridad Social o el SEPE cada vez están más envejecidas. No hay personal suficiente para atender con garantías de calidad a la población. Hacen falta ofertas de empleo público más amplias, sin tasa de reposición, para cubrir las vacantes producidas en los últimos años.

Recordamos algo obvio: los empleados públicos somos un pilar fundamental del Estado del Bienestar, cada vez más deteriorado. La ciudadanía sufre retrasos en las citas, falta de profesionales, retrasos y errores en los trámites, bajas que no se cubren… El Gobierno debe tomarse en serio nuestra llamada de atención. Queremos sentarnos a negociar ya un nuevo acuerdo salarial y un plan de empleo para mejorar los servicios públicos.

No queremos, como ha ocurrido tantas veces en el pasado, volver a ser los paganos de las crisis. El Gobierno utiliza como excusa la falta de Presupuestos para congelar el sueldo de los empleados públicos y bloquear la negociación salarial. Hace más de una década sufrimos un recorte en nuestros salarios y aún no hemos recuperado el poder adquisitivo perdido. Salimos a la calle por nuestras condiciones laborales y por el futuro de los servicios públicos. Nos vemos el día 30.

*José Luis Santafé, presidente de CSIF Aragón