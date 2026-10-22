Dejar salir antes de entrar, ceder el asiento a quienes lo necesitan o dejar el equipaje en los sitios adecuados ayuda a tener una convivencia más tranquila en cada trayecto.

Cinco costumbres del transporte público en Japón que también tienen sentido en Zaragoza

Cada día, cientos de personas comparten un mismo espacio durante sus desplazamientos por Zaragoza.

Estudiantes, trabajadores, familias con niños y personas mayores coinciden en las paradas y dentro del tranvía, especialmente en horas de mayor afluencia.

Pequeños detalles como dejar salir antes de entrar o dejar sentarse en los asientos a las personas que más lo necesitan son gestos sencillos que muchas veces no se lleva a la práctica.

En países como Japón, las compañías de transporte recuerdan a sus pasajeros distintas pautas desde la forma de subir al vagón hasta la colocación del equipaje o el uso del teléfono móvil.

Estas recomendaciones forman parte de una cultura de respeto hacia los demás pasajeros y también puede observarse en otros ámbitos de la vida cotidiana.

En Zaragoza, muchas de estas pautas también están recogidas en las recomendaciones para viajar en el tranvía.

La comparación permite poner el foco en la importancia de llevarlas a la práctica de forma habitual y en cómo los pequeños gestos de cada pasajero pueden contribuir a una convivencia más ordenada, segura y agradable.

Entre los comportamientos más sencillos se encuentran:

Dejar salir antes de entrar

Uno de los gestos más sencillos es esperar a que los pasajeros bajen del transporte público antes de acceder a él.

A veces, las prisas por querer encontrar un asiento hacen que quienes están esperando en la parada dificulten la salida de quienes están dentro.

En el metro de Tokio, las recomendaciones consisten en facilitar el paso a todos los viajeros que descienden. Esta pauta también la recoge el tranvía de Zaragoza: sus indicaciones recuerdan que hay que dejar salir antes de entrar.

Esperar a un lado de las puertas, permitir que el pasajero baje y acceder después, sin empujones. Esta acción ayuda a organizar el movimiento de personas sin altercados.

La mochila también ocupa espacio

Cuando el tranvía está lleno, cada espacio cuenta. Una mochila llevada a la espalda puede golpear a otros pasajeros, aunque de forma involuntaria, o dificultar el paso por el pasillo, especialmente cuando la gente se encuentra de pie porque el transporte está lleno.

Tokio Metro recomienda sujetar las mochilas o el equipaje voluminoso de manera que no molesten a los demás. En Zaragoza, una solución práctica es llevar la mochila en la mano o delante del cuerpo, procurando no invadir el espacio de otros pasajeros.

Menos ruido, más comodidad

El tranvía es un espacio compartido en el que conviven miles de personas a diario con necesidades diferentes. Hay ciudadanos que prefieren leer, otros escuchar música o visualizar vídeos, mientras que otros conversan o consultan el teléfono.

La recomendación de Tokio es respetar al resto de pasajeros manteniendo la atención en el entorno al utilizar el teléfono o al escuchar música y evitar las llamadas durante el viaje.

En Zaragoza, moderar el volumen de las conversaciones, evitar los gritos y utilizar auriculares para escuchar música o vídeos también contribuye a que el trayecto sea más agradable.

No es necesario mantener el silencio absoluto, basta con mantener el volumen adecuado tanto de una conversación como de un dispositivo.

Ceder el asiento

Para mujeres embarazadas, personas mayores o con alguna movilidad reducida, viajar en transporte público puede resultar tedioso cuando el vehículo está en movimiento.

En este caso, el tranvía de Zaragoza cuenta con asientos preferenciales y recomienda reservarlos para aquellas personas que lo necesitan.

Ceder el asiento cuando otra persona lo necesita es un gesto que favorece la comodidad durante el trayecto.

Dejar espacio para los carritos y facilitar el paso

En el tranvía existen cuatro espacios señalizados para carritos infantiles. Los expertos recomiendan situarlos en sentido contrario a la marcha y poner el freno.

Es importante que los pasajeros dejen estos espacios reservados libres para facilitar el acceso a quienes bajan con niños y a las personas que necesitan más espacio para desplazarse.

Pequeños gestos para viajar mejor

La experiencia del metro japonés demuestra el valor de prestar atención a los pequeños gestos que mejoran la convivencia.

En el tranvía de Zaragoza, muchas de estas pautas ya están recogidas en sus recomendaciones de viaje.

Recordarlas es una forma de poner en valor algo muy importante: cuando cada persona cumple su parte, el trayecto resulta más cómodo y agradable para todos.

La diferencia no está en tener normas distintas, sino en convertir las que compartimos en hábitos cotidianos.