Tecnología con propósito: Fundación Sesé abre su encuentro sobre ciencia, tecnología e inclusión

Tech for All invita a empresas a mejorar la vida de las personas con discapacidad. Tech for All.

El encuentro, que se celebrará los días 1 y 2 de diciembre, está abierto a empresas que quieran presentar soluciones y crear alianzas con investigadores y entidades.

La primera jornada nacional de ciencia y tecnología aplicada a la discapacidad y la accesibilidad reunirá los días 1 y 2 de diciembre en Zaragoza a empresas, investigadores y entidades sociales.

El evento, conocido como Tech for All, abre ahora su espacio a nuevos proyectos y organizaciones que quieran mostrar soluciones capaces de mejorar la autonomía, la comunicación, la movilidad o la inclusión de las personas con discapacidad.

La tecnología necesita llegar a quienes más pueden ayudar

La ciencia y la tecnología avanzan cada día, pero muchos de estos avances necesitan llegar a las personas que puedan beneficiarse de ellos.

Tech for All nace con la intención de acercar estas soluciones a las personas con discapacidad, sus familias, profesionales y entidades sociales, y poner en contacto sus necesidades con quienes trabajan en el desarrollo de nuevas herramientas.

La jornada, organizada por Fundación Sesé con el respaldo científico del Instituto en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, se celebrará los días 1 y 2 de diciembre en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

Bajo el lema “Ven a ver lo que la ciencia y la tecnología están haciendo por ti”, Tech for All busca acercar al público soluciones que ya están mejorando la autonomía, la salud y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

“Zaragoza se convertirá en un espacio donde la ciencia deja de ser un concepto abstracto y se transforma en algo que se toca, se prueba y se entiende”, señala Ana Sesé, presidenta de Fundación Sesé.

El encuentro será gratuito y contará con ponencias, mesas redondas, demostraciones y espacios networking.

Un punto de encuentro

La Fundación Sesé quiere reunir a empresas tecnológicas, startups, centros de investigación, centros tecnológicos, entidades sociales, profesionales y proyectos innovadores en el evento Tech for All.

Entre los colaboradores que ya se han sumado se encuentran Microsoft y Amazon, junto al respaldo científico de I3A de la Universidad de Zaragoza y la colaboración social de Fundación Ibercaja, Fundación CAI y CaixaBank.

Ahí podrán establecer contactos, mostrar soluciones, hacer demostraciones y conectar con entidades que trabajan directamente con personas con discapacidad.

El evento será accesible para todos: contará con personas intérpretes en lengua de signos, bucle de inducción, acceso en silla de ruedas, material de lectura fácil y apoyo personalizado durante toda la jornada.

Durante los días 1 y 2 de diciembre más de 30 entidades y empresas expondrán en directo sus últimos avances, como la construcción de prótesis inteligentes, software de comunicación aumentativa, exoesqueletos y apps de accesibilidad, entre otras.

El evento tendrá una zona networking pensada para que las familias, profesionales y entidades se encuentren y construyan relaciones más allá del acto.

Más de 50 ponentes para entender cómo la tecnología puede cambiar vidas

El evento Tech for All congregará durante dos días a más de 50 ponentes que participarán en ponencias, mesas redondas o debates que permitirán poner en común las necesidades de las personas con discapacidad con el conocimiento de investigadores, empresas y profesionales.

Entre ellos, intervendrán Isidre Esteve, desde el deporte y la superación personal; Enrique Pérez Montero, investigador de Astrofísica de Andalucía, ONCE y CSIC, con el proyecto Astroaccesible; Ana Liesa, de Microsoft, abordará la tecnología inclusiva; el Dr. y director médico del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Diego Rodríguez Mena explicará la innovación sanitaria; y Sara Comenge, directora general de Fundación Valentia, hablará de la Inteligencia Artificial y la robótica aplicadas a la discapacidad intelectual.

El programa también incorpora investigadores de la Universidad de Zaragoza, especialistas en tecnología auditiva, inclusión laboral y musicoterapia, entre otros.

Las mesas redondas permitirán abordar cuestiones como la prevención de riesgos laborales, la discapacidad intelectual y física, la salud mental, la inclusión laboral o la innovación sanitaria.

Un espacio para que se incorporen nuevas empresas

Las organizaciones interesadas en formar parte del encuentro pueden sumarse como expositores o colaboradores a través de la página web de Tech for All o del correo eventos@fundacionsese.org.

El aforo está limitado a 1.500 personas, por lo que la Fundación Sesé recomienda formalizar la inscripción con antelación.