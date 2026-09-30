La doctora Zulema García Anadón, jefa del Servicio de Urgencias, explica cómo se organiza la atención para ofrecer una respuesta ágil y adaptada a cada paciente.

¿Qué ocurre cuando llegas a Urgencias? Así es el recorrido del paciente en el Hospital Quirónsalud Zaragoza

Cuando una persona acude a Urgencias, cada minuto cuenta. Desde el momento en que cruza la puerta del hospital se pone en marcha un proceso perfectamente organizado que permite valorar la gravedad de su situación, realizar las pruebas necesarias y ofrecer el tratamiento más adecuado en el menor tiempo posible.

En el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, este dispositivo asistencial funciona de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año.

La atención comienza en el momento en que el paciente accede al servicio. Un profesional de enfermería realiza el triaje que corresponde a una primera valoración para determinar la prioridad asistencial en función de la gravedad y el riesgo clínico.

Para ello, se utiliza la escala de triaje de Manchester, un sistema internacional que permite clasificar a los pacientes y garantizar que quienes presentan las patologías más urgentes sean atendidos con la máxima rapidez.

Este factor proporciona “un entorno asistencial seguro, incluso ante situaciones de máxima complejidad”, explica la doctora Zulema García Anadón, jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza.

Tras esta valoración inicial, el médico realiza la exploración clínica y solicita las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico.

Analíticas, pruebas de imagen, electrocardiogramas u otras exploraciones complementarias permiten conocer el origen de los síntomas y decidir el tratamiento más adecuado.

En función de los resultados, el paciente puede recibir el alta médica, permanecer en observación, ser valorado por otro especialista o requerir ingreso hospitalario.

La disponibilidad permanente de profesionales especializados, laboratorio y diagnóstico por imagen resulta clave para agilizar el proceso asistencial.

Reducir el tiempo que transcurre entre la llegada del paciente, el diagnóstico y el inicio del tratamiento puede marcar una diferencia decisiva en determinadas patologías.

En este sentido, el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza cuenta con radiología y laboratorio disponibles las 24 horas. Unos recursos que, según la doctora, resultan “fundamentales” para afinar el diagnóstico y decidir si un paciente debe ingresar.

Un equipo coordinado, con acceso a todas las especialidades

La atención urgente requiere la intervención coordinada de numerosos profesionales.

“En Urgencias nadie trabaja de manera aislada. La coordinación entre todos los profesionales es fundamental para garantizar una atención rápida, eficaz y centrada en las necesidades de cada paciente”, señala la doctora.

La experiencia del equipo permite identificar de forma precoz situaciones potencialmente graves incluso antes de contar con todas las pruebas diagnósticas.

A ello se suman circuitos asistenciales perfectamente definidos que facilitan la actuación de cada profesional en el momento adecuado, reduciendo demoras y optimizando la atención.

Gracias a esta organización, el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza está preparado para atender desde procesos leves hasta patologías de alta complejidad, ofreciendo una respuesta integral durante todo el recorrido asistencial del paciente.

Signos de alerta y cuándo acudir

“Aunque cada caso debe valorarse de forma individual, ante una situación que pueda ser grave, es importante solicitar atención sanitaria y no esperar a que los síntomas empeoren”, recomienda la especialista.

Entre aquellos síntomas que requieren una valoración urgente destacan el dolor torácico, la dificultad para respirar, la pérdida brusca de fuerza o sensibilidad, las alteraciones del habla o la pérdida de conocimiento.

Asimismo, es importante acudir a urgencias ante cualquier síntoma que aparezca de manera súbita o cuando exista una preocupación importante por el estado de salud.