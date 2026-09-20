Pilar Delgado, jefa de Hematología del Hospital Miguel Servet: “La unidad móvil anima a la gente a donar”

Donar sangre es un gesto sencillo y puede marcar la diferencia para muchos pacientes. Cada donación es necesaria para atender las necesidades de los hospitales y garantizar que quienes necesiten una transfusión o un tratamiento puedan recibirlo. Pero la sangre no es el único componente que se puede donar.



El plasma también desempeña un papel fundamental en la atención sanitaria. De él se obtienen sustancias esenciales para fabricar medicamentos que necesitan numerosos pacientes, como las inmunoglobulinas y los factores de coagulación.

Para facilitar este tipo de donación y acercarla a los ciudadanos, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha puesto en marcha una nueva unidad móvil que recorrerá distintos puntos de la comunidad.

Pilar Delgado, jefa de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Miguel Servet, explica la importancia de la donación de plasma y anima a los ciudadanos a dar el paso y convertirse en donantes.

¿Qué es el plasma?

El plasma es la parte líquida de la sangre. Está compuesto fundamentalmente por agua, pero contiene muchísimas sustancias.

Algunas de ellas se pueden utilizar como medicamentos, y las más importantes son las inmunoglobulinas y los factores de coagulación, aunque hay muchas otras.

¿Por qué es tan importante donar plasma?

Es muy importante porque el plasma no lo podemos fabricar en el laboratorio, y tampoco podemos fabricar ni las inmunoglobulinas ni los factores de coagulación. La única forma de obtenerlos es a través del plasma de donantes.

¿A qué pacientes va dirigida esta donación?

Depende. Fundamentalmente, los factores de coagulación se utilizan para pacientes hemofílicos, las inmunoglobulinas se utilizan para pacientes con inmunodeficiencias que pueden ser de nacimiento o adquiridas como consecuencia de tratamientos.

En estos momentos son fundamentales los tratamientos de inmunoterapia o quimioterapia, que dañan el sistema inmune del paciente y hace que ellos no sean capaces de producir inmunoglobulinas. Esto genera un mayor riesgo de padecer infecciones. Por eso, si les administramos inmunoglobulinas podemos soslayar bastante ese riesgo de infecciones.

En concreto ahora las terapias con células CAR-T producen inmunodeficiencia humoral o falta de inmunoglobulinas muy marcadas y se están utilizando muchísimo las inmunoglobulinas para ello.

¿Quién puede donar plasma?

Cualquier donante de sangre puede plantearse dar un paso más y donar plasma, si bien debe ser valorado previamente por el equipo de colecta, especialmente en cuanto al acceso venoso, de forma que la donación se pueda desarrollar de forma eficaz.

¿Qué diferencia hay entre donar plasma y donar sangre?

En la donación de plasma se recoge el plasma del donante y se devuelven los glóbulos rojos, con lo cual, no se produce anemia, y el plasma se reconstituye mucho más rápidamente.

El proceso es algo más largo, ya que se les extrae sangre, se separa el plasma y se vuelven a administrar los glóbulos rojos.

¿Cada cuánto tiempo se puede donar plasma y cuánto dura el proceso?

El plasma se puede donar cada poco tiempo. En el Banco de Sangre y Tejidos realizan donaciones mensualmente, pero no es necesario venir todos los meses.

La duración aproximada es de unos 40 minutos, sin contar el tiempo entre que se acomoda el paciente, que cuesta un poquito más, en total una hora.

¿Qué opinión tiene acerca de la unidad móvil respecto a la donación de plasma?

La verdad es que me encanta, porque los médicos que estamos atendiendo a los pacientes necesitamos muchas inmunoglobulinas, además de factores de coagulación y otros medicamentos que también se extraen del plasma.

Es una iniciativa buenísima porque acerca la donación a los ciudadanos y facilita muchísimo que la gente se anime a donar. Me parece extraordinario.

¿Qué mensaje lanzaría a los donantes de sangre para que donen plasma?

Que se animen. Es un acto altruista, no cuesta nada y se van a sentir muy bien. Además, los pacientes y los médicos les necesitamos muchísimo.