Barbastro prepara cinco días de fiesta en honor a la Natividad de Nuestra Señora para llenar de vida sus calles

Los cabezudos de Barbastro durante el pregón. Ayuntamiento de Barbastro

El municipio celebra sus fiestas en honor a la Natividad de Nuestra Señora del 4 al 8 de septiembre.

Las fiestas de Barbastro ya están a la vuelta de la esquina. Del 4 al 8 de septiembre, la ciudad volverá a llenarse de música, tradición, peñas y actividades para todos los públicos con motivo de la celebración en honor a la Natividad de Nuestra Señora.

Durante cinco días, las calles y plazas de Barbastro acogerán una programación en la que no faltarán algunos de los actos más tradicionales, como el chupinazo, la Cabalgata del Pregón o el Coso Blanco, junto a novedades como El Coso Prodigioso y el regreso del escenario de Interpeñas al aparcamiento del Portillo.

Las celebraciones se repartirán principalmente entre Interpeñas, la plaza San Francisco, el paseo del Coso y la plaza de la Diputación, con propuestas musicales y de ocio en distintos horarios.

Además, como novedad, las actuaciones infantiles se trasladarán este año a la plaza de la Primicia, una ubicación más próxima al centro histórico y pensada para facilitar la participación de las familias.

El objetivo, según explica la concejal de Fiestas, Elena Olivera, es que los barbastrenses salgan a la calle y participen activamente en la celebración.

"Sin la participación de los ciudadanos las fiestas no serían posibles", explica la concejal de fiestas, Elena Olivera.

Aarón Torres, uno de los dj que nunca faltan en las Fiestas de Barbastro Ayuntamiento de Barbastro

Unas fiestas que se viven en la calle

Durante cinco días, las plazas y calles de Barbastro se convertirán en un punto de encuentro para los vecinos y visitantes con las peñas y asociaciones como parte fundamental del ambiente.

Según indica la concejal, "el programa de fiestas se ha preparado con mucha ilusión y pensando que les va a gustar a todos" y recalca que espera que los vecinos "disfruten, estén bien y salgan a la calle".

"Las fiestas las hacen las personas que se quedan en Barbastro", expresa Olivera.



La cabalgata, el chupinazo, el Coso Blanco o las diferentes propuestas llevarán a los ciudadanos a disfrutar de las fiestas en cualquier rincón del municipio.

Tradición y protagonistas de Barbastro

Una de las tradiciones de las fiestas de Barbastro es la figura de un asno. El animal es el encargado de llevar encima al pregonero mientras éste lee el pregón.

Este año, además, la Peña Ferranca tendrá un papel especial al cumplir 70 años, una celebración que contará con las Ferranqueras de Honor.

Las protagonistas de honor leerán una ofrenda a la Virgen del Pueyo de Flores el día 8 de septiembre para cerrar las fiestas por todo lo alto.

No obstante, los vecinos de Barbastro serán protagonistas de toda la semana anterior, pues estas fiestas siempre están marcadas por la participación y el ambiente en las calles.

Los vecinos de Barbastro disfrutan en las calles. Ayuntamiento de Barbastro

Actividades para todos los gustos

El primer día concentra algunos de los actos más importantes de las fiestas, como el clásico chupinazo.

Aquí, las peñas, acompañadas de los remolques, recorrerán la ciudad hasta la plaza de la Constitución.

Una vez finalizado el recorrido, se repartirán longaniza y cerveza por iniciativa de Interpeñas y el Ayuntamiento.



A continuación, será el turno de uno de los actos más participativos del día: la Cabalgata del Pregón.

Desde ese momento cobrarán protagonismo las Damas de Honor de las Fiestas, tanto infantiles como mayores, que recorrerán las calles acompañadas de la banda de música de Barbastro, rondallas, gigantes y cabezudos, el dragón Belaín y las peñas, entre otros.

Este año hay una apuesta importante para los espectáculos familiares, con propuestas como el circo y la magia, con el objetivo de que todos los miembros de la familia disfruten al mismo tiempo.



Una de las grandes actividades de esta edición será el estreno de "El Coso Prodigioso", una combinación de magia, circo, humor e ingenio que llegará por primera vez a las calles de Barbastro.

Otro de los eventos más esperados por los vecinos es el Coso Blanco, una tradicional batalla de confeti y "seña de identidad" de la ciudad.

Música y ambiente en El Portillo

Como una de las novedades de esta edición, el aparcamiento del Portillo recuperará el escenario de las noches de Interpeñas.

Durante los cinco días de celebración, el espacio acogerá distintas actuaciones como las de La Fuga, Malmö 040, Alfredo Piedrafita, Mallazo y Au d'Astí.

La programación musical se completará con diversos tributos como el de La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco y Pereza.

Una de las actuaciones más esperadas por el público es el grupo Puro Relajo, ya que, según la concejal, "mueven mucho a la gente y las plazas se llenan".

El objetivo principal de la programación de este año es que haya "variedad y actuaciones para todas las edades", así lo declara Olivera, que expresa que "se ha planteado con la mente abierta y pensando en la variedad del público".

Programa de Fiestas de Barbastro