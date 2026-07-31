La logística entra en una nueva era que exige un liderazgo más estratégico

Un profesor de Zaragoza Logistics Center impartiendo una clase del Máster en Dirección de Supply Chain: Estrategia y Transformación Inteligente ZLC

El mundo está cambiando. El avance de las tecnologías de la mano de la Inteligencia Artificial, la incertidumbre global y la necesidad de ser más resilientes y sostenibles, está haciendo que el mapa económico e industrial viva una nueva realidad.

En este nuevo contexto, Aragón toma peso ante la expansión de grandes inversiones como centros de datos, empresas renovables o el desarrollo de nuevas plataformas y plantas industriales, que están acelerando la transformación del tejido empresarial.

Un contexto que viene acompañado del impulso de la inteligencia artificial, la analítica avanzada, los gemelos digitales y la automatización. Factores que están modificando procesos muy concretos de la actividad empresarial.

Ante esta realidad, la logística se sitúa en el centro de la estrategia empresarial y se consolida como una fuerte ventaja competitiva para la dirección y la toma de decisiones. Así lo señalan investigadores del MIT Center for Transportation & Logistics y recientes informes de McKinsey y del World Economic Forum, que destacan la importancia de contar con profesionales capaces de liderar esta transformación.

Alumnos del Máster en Dirección de Supply Chain: Estrategia y Transformación Inteligente de Zaragoza Logistics Center ZLC

La formación de los futuros líderes

Por lo que el reto en el que se embarca la comunidad ya no es solo adaptarse a esta nueva realidad económica sino también la formación de los líderes del futuro que sean capaces de entender las nuevas tecnologías, saber dónde aplicarlas, interpretar correctamente la información que genera y relacionarla con los objetivos del negocio.

"La transformación que vive la logística va mucho más allá de incorporar nuevas tecnologías. Las empresas necesitan profesionales capaces de conectar estrategia, operaciones, datos y personas para tomar mejores decisiones en entornos cada vez más complejos", señala Sara Sánchez, directora del Máster en Dirección de Supply Chain de Zaragoza Logistics Center.

En este contexto, el papel de Zaragoza Logistics Center toma relevancia. El reconocido centro de investigación y formación vinculado al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a la Universidad de Zaragoza ha visto como el mercado ha cambiado y ha decidido aportar su valor a él con la formación.

De esta forma ha rediseñado su programa en español, que pasa a denominarse Máster en Dirección de Supply Chain: Estrategia y Transformación Inteligente.

La nueva denominación refleja un cambio de enfoque de la mano de la realidad actual.

Grupos de trabajo del Máster en Dirección de Supply Chain: Estrategia y Transformación Inteligente de Zaragoza Logistics Center ZLC

Evolución y tradición

El programa refuerza contenidos relacionados con estrategia, inteligencia artificial, analítica avanzada, gemelos digitales, transformación digital, liderazgo y gestión del cambio.

Al mismo tiempo, mantiene áreas fundamentales como operaciones, finanzas, sostenibilidad y dirección empresarial.

El objetivo es ampliar el foco: no formar únicamente a especialistas capaces de gestionar procesos logísticos, sino a profesionales preparados para entender el negocio en su conjunto y asumir responsabilidades de dirección.

Su metodología combina los fundamentos académicos con el análisis de problemas y situaciones reales de empresa.

“Las cadenas de suministro son hoy un elemento clave para la competitividad de las organizaciones. Esa evolución exige una formación más estratégica y transversal, capaz de preparar a los profesionales para liderar los cambios que ya se están produciendo en las empresas”, explica Rafael de Miguel, director académico de Zaragoza Logistics Center.

El máster, dirigido especialmente a profesionales que buscan avanzar hacia puestos de mayor responsabilidad, comienza su próxima edición el 17 de septiembre y su formato semipresencial con clases tres tardes a la semana está pensado para ser compatible con la actividad laboral.

Más información y solicitud de admisión: www.zlc.edu.es/mdsc o admisiones@zlc.edu.es

Zaragoza Logistics Center prepara a los profesionales que liderarán la transformación de las cadenas de suministro, tanto en Aragón como en un entorno empresarial cada vez más global.