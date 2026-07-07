Así funciona la pre-recogida de residuos, el trabajo que ayuda a mantener Zaragoza limpia

Una de las operarias de la pre-recogida de residuos de Zaragoza. E.E.

Bolsas fuera de horario, muebles abandonados, cartones sin plegar o restos de poda. Son residuos que no siempre puede recoger el servicio ordinario y que requieren un operativo específico. En Zaragoza, ese trabajo lo realiza el servicio de pre-recogida, que retira cada mes unas 500 toneladas de residuos.

Aunque pueda parecer que la limpieza termina cuando el camión de la basura vacía un contenedor, la realidad es muy distinta. Los conductores de los vehículos de recogida tienen una ruta y un horario muy definidos y no pueden detenerse para bajar del camión y recoger la basura que se queda fuera de los contenedores.

Ahí es donde entra el servicio de pre-recogida que, desde 2008, se encarga de retirar aquellos residuos que, por haber sido depositados fuera de lugar o por su tamaño, no pueden ser recogidos por los camiones durante el servicio ordinario o por los operarios de barrido durante el día.

El servicio cuenta con una flota de 20 camiones caja con plataforma elevadora y capacidad de carga de diez metros cúbicos. Desde FCC indican que por la noche trabajan diez vehículos, mientras que seis salen por la mañana y cuatro por la tarde. Los operarios encargados de estos vehículos trabajan por turnos todos los días, de lunes a domingo incluyendo los festivos, para que nunca se acumulen los residuos en la calle.

Cartel del Ayuntamiento de Zaragoza y FCC para concienciar sobre la limpieza de las calles. Ayuntamiento de Zaragoza.

Tras la recogida, los camiones se dirigen a la planta de FCC donde se clasifican los residuos para que cada uno reciba el tratamiento correspondiente, favoreciendo su correcta gestión.

El centro y las zonas rurales, las zonas más afectadas

Aunque los operarios de la pre-recogida trabajan sin descanso por toda la ciudad, desde FCC indican que hay partes de Zaragoza donde deben emplearse más a fondo. Son las zonas del centro, el Casco, Delicias y las áreas de caminos en los barrios rurales.

En la zona centro los residuos provienen principalmente de comercios y restaurantes, que dejan cartones de gran volumen fuera de los contenedores o que sacan la basura fuera del horario normal de recogida.

Por su parte, en los barrios rurales, indican que la basura se acumula sobre todo en zonas de caminos, fuera del núcleo urbano. Además, señalan que el trabajo aumenta en primavera y verano, ya que, con la llegada del buen tiempo, los propietarios de segundas residencias en estas áreas suelen realizar labores de poda y mantenimiento de sus terrenos, dejando los restos en los caminos.

El servicio de pre-recogida es una pieza clave para mantener la ciudad limpia, pero desde el Ayuntamiento insisten en que la colaboración ciudadana sigue siendo fundamental. Depositar cada residuo en el lugar adecuado y respetar horarios ayuda a mejorar la limpieza, optimizar recursos y cuidar mejor los barrios