El Castillo de Cadrete propone un viaje entre la historia y las leyendas con dos visitas guiadas al atardecer

Las visitas tendrán lugar los días 24 y 25 de julio a las 19.30 horas y se puede reservar plaza en la web del castillo.

Hay historias que se cuentan mejor a la luz dorada del atardecer, cuando las sombras se alargan y las leyendas parecen cobrar vida. El Castillo de Cadrete es uno de esos lugares en los que la magia de la puesta de sol da vida a las historias que albergan sus paredes.

Para dar a conocer tanto el castillo como sus leyendas en un ambiente único, el Ayuntamiento de Cadrete ha organizado las visitas guiadas "El Castillo al atardecer. Cuando las leyendas susurran". Los días 24 y 25 de julio, los visitantes podrán conocer tanto la historia de la fortificación como los relatos transmitidos sobre ella durante generaciones. Una invitación a viajar en el tiempo y descubrir los secretos que guarda cada uno de los rincones del castillo.

Historias y leyendas en un entorno mágico

El recorrido por el Castillo de Cadrete comienza cunado empieza a caer el sol y el ambiente toma ese cariz mágico. Acompañados por una de las guías del castillo, los visitantes podrán conocer las historias más famosas del municipio y descubrir cómo la historia se mezcla con la tradición popular.

En cada una de las paradas del recorrido podrán escuchar cuentos de amores imposibles, como el de la Mora y el Cristiano, y relatos épicos, como la historia de Don Rodrigo de Zapata. Sin olvidar las leyendas, como la que asegura que un misterioso tesoro se oculta entre los muros del castillo.

Imagen de la visita guiada "El Castillo al atardecer" Ayuntamiento de Cadrete.

Todo ello acompañado de una espectacular puesta de sol que los visitantes podrán observar desde lo alto de la fortaleza. Una actividad para descubrir Cadrete, sus historias y leyendas de una forma diferente.

Los visitantes podrán disfrutar del recorrido los días 24 y 25 de julio a las 19.30 horas. Se puede reservar una de las limitadas plazas para estas visitas únicas a través de la web del Castillo de Cadrete.

Un castillo con más de mil años de historia

Construido en el siglo X por Abderraman III, el Castillo de Cadrete ha sido testigo durante siglos del paso de ejércitos, comerciantes y viajeros. En sus inicios formó parte del sistema defensivo del califa de Córdoba y controlaba uno de los principales corredores hacia Zaragoza.

Tras la toma de Zaragoza por los reyes cristianos, la fortificación pasó a manos de los monarcas aragoneses, que mantuvieron su papel estratégico. Cuatro siglos después, gracias al esfuerzo de los vecinos y del Ayuntamiento por recuperar las ruinas, en 2006 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Gracias a las investigaciones arqueológicas y a los trabajos de restauración, hoy sus visitantes pueden recorrer las murallas, torres y dependencias del castillo y entender cómo era la vida en el castillo hace siglos.