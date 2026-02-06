Colegio Sagrada Familia de Zaragoza: 90 años de excelencia educativa entre tradición y vanguardia tecnológica

El Colegio Sagrada Familia (Safa) de Zaragoza consolida, un año más, su posición como una de las instituciones educativas mejor valoradas de la capital aragonesa. La plataforma Micole, buscador de centros educativos de referencia en España, sitúa de nuevo a Safa en el listado de Mejor Colegio de Aragón, dentro de un ranking que incluye a los mejores centros de Zaragoza y del conjunto del país.

Este reconocimiento pone en valor un modelo educativo equilibrado, que combina excelencia académica, innovación pedagógica y un entorno cercano y familiar, señas de identidad que el centro mantiene desde hace más de nueve décadas.

Con más de 90 años de historia, Safa es mucho más que un colegio: es una comunidad educativa que acompaña a cada estudiante a lo largo de todo su proceso de crecimiento personal y académico, ofreciendo una educación integral desde los 6 meses hasta la etapa universitaria.

Educación integral para un mundo en constante cambio

El proyecto educativo del centro va más allá de la mera transmisión de conocimientos y se apoya en las cuatro dimensiones del aprendizaje: saber hacer, saber convivir, saber ser y saber aprender. Un enfoque que prepara a los alumnos no solo para superar etapas académicas, sino para desenvolverse con solvencia en contextos personales, sociales y profesionales diversos.

Safa educa personas, no solo estudiantes, acompañándolas en todas las etapas de su desarrollo.

Cinco razones de éxito por las que las familias escogen Safa

"Educamos a nuestros alumnos para que descubran todas sus capacidades y estén preparados para desenvolverse en cualquier escenario futuro, apoyándonos en cinco pilares fundamentales", explican desde el centro:

Adaptación progresiva. Un acompañamiento respetuoso con el ritmo de cada alumno, basado en el cariño y la confianza: sin pausa, pero sin prisa. Atención personalizada. Cada estudiante es único y recibe un seguimiento individualizado que potencia su talento y su motivación. Educación global. Una formación integral que, bajo el marco de la UNESCO, refuerza el saber ser y el saber convivir, formando ciudadanos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cultura del esfuerzo. Desde la convicción de que "todos somos capaces", el éxito se entiende como resultado del trabajo, la constancia y la resiliencia. Mirada al futuro. Formación de personas para un mundo cambiante mediante competencias digitales, programación, bilingüismo con posibilidad de certificación Pearson y programas internacionales de intercambio.

El éxito académico en Safa es consecuencia del esfuerzo, la constancia y el acompañamiento personalizado.

Niños en el Colegio Sagrada Familia de Zaragoza

Formación internacional y compromiso global

Como Escuela Asociada a la UNESCO, el Colegio Safa Zaragoza educa en valores de paz, sostenibilidad y compromiso social. Esta visión internacional se concreta en:

Programas de bilingüismo , con posibilidad de obtener certificaciones oficiales a través de la certificadora Pearson.

Programas de intercambio en Inglaterra y Francia, que permiten a los alumnos una auténtica inmersión lingüística y cultural.

"Ayudamos a que cada estudiante construya su propio proyecto personal y se comprometa con él, garantizando un crecimiento humano integral y una actitud resiliente ante los retos del futuro", señalan desde la dirección del centro.

Servicios y espacios pensados para aprender y convivir

La propuesta educativa de Safa se diferencia por una gestión integral orientada al bienestar del alumnado:

Excelencia en servicios . Comedor con cocina propia y residencia masculina y femenina para estudiantes de fuera de Zaragoza, favoreciendo un entorno de convivencia agradable.

Instalaciones para aprender y crecer . Huerto escolar, pabellón deportivo, tatami y amplios patios naturales que impulsan y fomentan la creatividad y el desarrollo físico de los alumnos.

Ubicación estratégica. Entorno natural junto al parque grande de Zaragoza, perfectamente conectado por tranvía y carril bici.

Atención a la diversidad e inclusión real . Programas académicos específicos de apoyo personalizado como Aula de Capacidades, PAI y Diversificación, adaptados a las necesidades de cada alumno.

Digitalización y futuro . Con su Aula STEAM, proyectos de robótica y diseño 3D, el colegio prepara a sus alumnos para la era digital. Con una amplia experiencia en la digitalización de entornos educativos, el centro lidera proyectos de Programación preparando a los alumnos para los retos técnicos del mañana.

Programa TEI (Tutoría Entre Iguales) . Centro pionero en Aragón en la implantación de este modelo de prevención del acoso escolar.

Comunidad educativa activa. Escuela de Padres y AMPA implicadas de forma constante en la vida del colegio.

Innovación, bienestar e inclusión definen los espacios y servicios del Colegio Safa Zaragoza.

Así es el Colegio Safa en Zaragoza

El Colegio Sagrada Familia de Zaragoza es una institución educativa de referencia en la ciudad, con una sólida trayectoria en innovación pedagógica y digitalización de entornos de aprendizaje.

Como Escuela Asociada a la UNESCO, destaca por su compromiso social, su apuesta por el bilingüismo y su vocación de servicio integral a la sociedad aragonesa.