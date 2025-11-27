Zaragoza brilla con una Navidad renovada: la magia ilumina las calles, plazas y barrios de la ciudad

El encendido navideño en la Plaza de España, el 29 de noviembre, inaugura una programación que envuelve Zaragoza con más de 600 actividades.

La Navidad regresa a Zaragoza transformando cada rincón en un gran escenario de luz, emoción y cultura. Desde el 29 de noviembre, la ciudad se envuelve en un ambiente vibrante, invitando a vivir la ilusión en cada calle y plaza, con 39 días de celebraciones y más de 600 actividades y 1.000 sesiones que posicionan a la capital aragonesa como uno de los destinos imprescindibles para estas fiestas.​

Zaragoza redobla su apuesta por una Navidad que conjuga tradición, sostenibilidad, dinamización comercial y experiencias culturales para todas las edades. Este año, el Ayuntamiento invierte cerca de 1,2 millones de euros en iluminación, nuevos espectáculos, mercados, propuestas familiares y actividades en los barrios, presentando así su edición más ambiciosa y participativa.​

Encendido navideño

Como gran novedad, el acto de encendido navideño se celebrará por primera vez en la Plaza de España, el sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas. La alcaldesa Natalia Chueca estará acompañada por el artista aragonés Juanjo Bona en un evento que incorporará sorpresas, villancicos y culminará con el encendido simultáneo de toda la iluminación navideña de la ciudad.

Este evento marca un hito y da inicio oficial a la Navidad, con la presentación de la renovada decoración navideña en Paseo de la Independencia, uno de los epicentros festivos más destacados del periodo navideño.

RDP Presentación Navidad 2025-2026. Ayuntamiento de Zaragoza

Más iluminación en los barrios

Zaragoza estrena este año un recorrido luminoso ampliado y visualmente más impactante, con nuevos puntos de luz en Sagasta, San Pablo y la Avenida de Cataluña, y figuras monumentales como el gran árbol de luz junto a la Z-30 o los ángeles del Puente de Piedra.

Otros espacios como Gran Vía, Ciudad de Soria y Plaza de San Felipe suman elementos decorativos inéditos. Además, la Fuente del Batallador será el escenario de un nuevo belén luminoso de gran formato.

El apoyo al comercio local se materializa en la iluminación festiva de los principales ejes comerciales, como Delicias, Bretón, León XIII, Avenida de América y Sobrarbe, reforzando el ambiente navideño en todos los distritos.

De esta forma, los barrios cobrarán especial protagonismo y se suman al espíritu navideño mediante pasacalles, música, magia y espectáculos callejeros ideados para disfrutar en familia.​

Plaza del Pilar: epicentro de la Navidad

La Plaza del Pilar sigue siendo el corazón de las fiestas de Navidad. Allí vuelve a lucir el Belén de Judea -el mayor de Europa a tamaño real- y se despliega la emblemática Muestra Navideña, la pista de hielo de 600 metros cuadrados, el Árbol de los Deseos, atracciones infantiles, trineos neumáticos y más de 80 actividades culturales.

No faltan los puestos de comida y productos típicos, perfectos para reponer fuerzas y disfrutar de la música y los talleres familiares.

Una de las actividades navideñas en la Plaza del Pilar. Ayuntamiento de Zaragoza

Además, este año se inaugura la caseta de "Regala Cultura", donde será posible adquirir entradas para el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor e Inverfest como originales propuestas para regalar arte y música estas fiestas.

Tampoco puede faltar la tradicional fiesta de Nochevieja que llenará la plaza un año más, reuniendo a miles de personas para dar la bienvenida al 2026 con un gran cotillón público.​

El vestíbulo del Ayuntamiento ofrecerá el Buzón Real Gigante, donde los niños podrán depositar sus cartas a los Reyes Magos acompañados por los elfos y la Cartera Real.

Parque Grande: innovación y tradición

El Parque Grande José Antonio Labordeta refuerza su papel como espacio navideño gracias a la ampliación del corredor de luz extendido hasta la Fuente del Batallador, donde se instala un espectacular belén luminoso.

El Mercado de Productos Gourmet Artesanales reúne en 22 casetas a artesanos agroalimentarios aragoneses con productos de alta calidad. La experiencia inmersiva "Naturaleza Encendida Boreal" invita a pasear al atardecer o al anochecer combinando los atractivos naturales del parque con una explosión de luz y color mediante avanzadas tecnologías, evocando emociones y recuerdos.

Mercado Gourmet en el Parque Grande. Ayuntamiento de Zaragoza

El parque acogerá programación cultural, actuaciones en vivo, espectáculos para público infantil y el Aula de la Naturaleza, con sus talleres familiares gratuitos, un clásico de ediciones anteriores.

Navidad en todos los barrios

Un año más el Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por la descentralización de las actividades navideñas para que lleguen a todos los barrios.

Más de un centenar de espectáculos recorrerán los calles del 16 de diciembre al 3 de enero, incluyendo pasacalles, conciertos, teatro, circo, cuentacuentos y otros formatos pensados para todos los públicos, con especial participación de compañías locales.

Además, los Centros Cívicos suman alrededor de 130 espectáculos que abarcan teatro, magia, danza, exposiciones, talleres y una abundante programación en bibliotecas municipales.​

Teatros, auditorios y museos

La oferta cultural se refuerza en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, el Teatro Principal, el Teatro del Mercado y los museos municipales, presentando una agenda variada de conciertos, ballet, musicales, cine y teatro para las familias, consolidando la Navidad como una experiencia artística y social única.

De esta forma, Zaragoza reafirma con esta programación su esencia: una ciudad que brilla con la tradición y abraza la innovación, que activa su economía, impulsa el turismo y ofrece experiencias para todos los públicos. Una ciudad donde cada barrio se ilumina, donde cada espectáculo cuenta una historia y donde la magia sucede a cada paso.

Cabalgata de Reyes en 2024. Ayuntamiento de Zaragoza

Cabalgata de Reyes

La Cabalgata de Reyes del 5 de enero presenta un recorrido actualizado y novedades artísticas, con una comitiva desde Joaquín Costa por Mayandía, Anselmo Clavé, Paseo de Teruel, Puerta del Carmen, César Augusto, Coso, Alfonso hasta finalizar en la Plaza del Pilar.

El desfile refuerza su puesta en escena inspirada en Oro, Incienso y Mirra, incorpora nuevos personajes y elementos visuales, y continúa siendo uno de los eventos más esperados y mágicos para las familias zaragozanas.