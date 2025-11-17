Corazón, mirada y compromiso: el horizonte educativo que dibuja el I Congreso de Escuelas Católicas Aragón

La jornada se celebró bajo el lema 'Educar con sentido' y reunió a más de 450 profesionales del sector de la educación católica en Zaragoza.

Escuelas Católicas Aragón reunió el pasado jueves 13 de noviembre en Zaragoza a docentes, expertos y representantes institucionales en su primer Congreso, celebrado en el Hotel Reina Petronila.

Bajo el lema 'Educamos con sentido', la jornada congregó a más de 450 asistentes y sirvió para reflexionar sobre el papel y el propósito de la educación católica en el presente y el futuro, con el foco en el bien común y la dignidad humana.

El encuentro destacó la labor que desempeñan las Escuelas Católicas en Aragón y reivindicó una educación con propósito, basada en la fe, la vocación y el compromiso con las personas.

Asistentes al congreso recogiendo las acreditaciones. Escuelas Católicas de Aragón

"Educar con sentido significa situar a la persona en el centro, guiada por el Evangelio, y promover su desarrollo intelectual, emocional, espiritual, ético y social", expresó el presidente de Escuelas Católicas Aragón, José Luis Sampériz.

En esta misma línea, Sampériz explicó que este congreso "nace con la voluntad de fortalecer la identidad común de nuestros centros y poner en valor la tarea diaria de quienes educan desde la fe, el compromiso y el respeto".

Jornada de reflexión y diálogo

El programa se abrió con un acto institucional que contó con la participación del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; Paloma Espinosa, vicepresidenta del Patronato y concejala del Ayuntamiento de Zaragoza; la Hna. Mª Teresa Vives, presidenta de Escuelas Católicas Nacional; y el secretario autonómico de Escuelas Católicas Aragón, Ignacio Casajús.

A continuación, el pedagogo y filósofo Gregorio Luri impartió la ponencia 'Fundando la escuela serena', centrada en los valores humanos, el pensamiento crítico y el papel de la educación en la sociedad actual.

El congreso prosiguió con una mesa redonda titulada 'Voces expertas, lecciones aprendidas y propuestas de futuro de la escuela católica', moderada por el periodista Juanjo Hernández. En ella participaron Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas Nacional; Mar Martín, directora del colegio Compañía de María y responsable pedagógica de Escuelas Católicas Aragón; Jesús Elizari, superior provincial Escolapios Provincia de Emaús; y Andrés García, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza.

Conferencia 'Voces expertas lecciones aprendidas y propuestas de futuro de la escuela católica'. Escuelas Católicas de Aragón

El alpinista y empresario Carlos Pauner cerró la sesión matinal compartiendo su experiencia vital como ejemplo de superación y trabajo en equipo. "En la montaña, como en la vida, el aprendizaje está en el camino, en los tropiezos y en la capacidad de levantarse. Los docentes sois quienes ayudáis a otros a alcanzar sus cimas, y eso requiere compromiso, paciencia y no rendirse", apuntó.

Creatividad, personas y futuro

Por la tarde, el conferenciante y experto en creatividad Mago More ofreció una charla sobre innovación, motivación y aprendizaje desde la actitud positiva. "Educar también significa inspirar, despertar la curiosidad y enseñar a no rendirse", señaló durante su intervención.

La jornada continuó con la ponencia de la divulgadora científica Margarita Álvarez, especialista en gestión empresarial y transformación de equipos, quien reivindicó que "las personas son el centro de cualquier proyecto educativo y el motor de cambio en la sociedad".

El encuentro concluyó con la clausura institucional a cargo de la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, y del presidente de Escuelas Católicas Aragón, José Luis Sampériz. Este último aseguró que "este congreso es un reconocimiento al buen hacer de nuestros colegios e instituciones en el pasado, presente y futuro".

I Congreso de Escuelas Católicas de Aragón. Escuelas Católicas de Aragón

Inspirándose en la carta apostólica del Papa León XIV "Diseñar nuevos mapas de esperanza", Sampériz habló de una "constelación" para describir el mundo educativo católico como una red viva y plural.

Además, subrayó que "las diferencias metodológicas y estructurales no son lastres, sino recursos", y que "la pluralidad de carismas, si se coordina bien, compone un cuadro coherente y fecundo".

También destacó que "la escuela católica aporta un gran valor a la sociedad democrática, y no sólo a quienes la eligen en un marco real de libertad educativa para las familias".

La jornada incluyó una actuación del grupo BVocal, que puso el broche musical a un día dedicado a educar con sentido, propósito y valores. El congreso se consolidó como un espacio de encuentro y reconocimiento para los profesionales del sector educativo.

La iniciativa, organizada por Escuelas Católicas Aragón, contó con el apoyo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, la Archidiócesis de Zaragoza, la Universidad San Jorge, Banco Santander, Santillana, Edelvives, Fundación Ibercaja, SM, ESIC y Mc. Yadra.