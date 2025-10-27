La compañía aragonesa EIGO, reconocida como Mejor Constructora de la Península Ibérica 2025 por Panattoni

La empresa EIGO Construcciones ha sido reconocida con el Premio a la Mejor Constructora de la Península Ibérica durante la Gala Panattoni 2025, celebrada este pasado jueves 23 de octubre en Varsovia, sede de las oficinas centrales de la multinacional en Europa.

Al evento de Panattoni, el promotor inmologístico europeo más activo, asistieron cerca de 3.000 invitados y se entregaron premios en 21 categorías distintas repartidos entre 10 países europeos.

Según explicaron desde Panattoni, este nuevo galardón a la Mejor Constructora de la Península Ibérica, entregado este año por primera vez, quiere reconocer "la excelencia técnica, la fiabilidad y el compromiso con la sostenibilidad de EIGO".

Además, esta distinción pone en valor la relación de confianza y colaboración que ambas compañías mantienen desde 2020, cuando Panattoni inició su actividad en España y eligió a EIGO como su primera empresa constructora.

Gala Panattoni 2025. E.E

Desde entonces, EIGO ha llevado a cabo siete proyectos para Panattoni que suman más de 232.000 metros cuadrados, y actualmente trabaja en la nueva plataforma logística para Leroy Merlín en Antequera (Málaga), con una superficie de 28.500 metros cuadrados.

El reconocimiento fue entregado por Gustavo Cardozo, Managing Director & Partner of Panattoni Spain & Portugal, y fue recogido por el director general de EIGO, Ricardo Martínez Jordán, y por el director comercial, Gregorio de León, en representación de la constructora aragonesa.

Con este galardón, EIGO se consolida como una de las empresas referentes en la construcción inmologística en el sur de Europa, un sector que continúa en expansión impulsado por la digitalización, la sostenibilidad y la demanda de nuevas infraestructuras adaptadas a la economía global.

"Desde EIGO queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Panattoni por este reconocimiento, que nos impulsa a seguir apostando por la innovación, la excelencia y la sostenibilidad en cada uno de nuestros proyectos. Compartimos este logro con todo nuestro equipo y colaboradores, cuyo esfuerzo y compromiso hacen posible alcanzar nuevos estándares en la construcción industrial y logística", han señalado desde la compañía.

Sobre EIGO

Fundada en 2016 en Zaragoza, EIGO es una empresa de construcción especializada en el sector logístico e industrial: nuestros proyectos incluyen desde naves industriales y grandes centros logísticos y de distribución, hasta los modernos y técnicamente exigentes data centers.

El equipo de EIGO, formado por más de 200 profesionales, aúna la experiencia de personas con más de 25 años en el sector y el vigor del joven talento formado en la compañía. Nuestra cultura corporativa se sustenta en el compromiso, la seguridad, la fiabilidad y una total transparencia, valores que aplicamos en todos los procesos de trabajo con proveedores y clientes.

Así cumplimos nuestro objetivo: construir relaciones duraderas que permitan a EIGO consolidar su posición como líderes en promoción delegada en el sector inmologístico.