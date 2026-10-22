ADEA reunirá a empresarios, sindicales e instituciones el próximo 10 de noviembre en el Auditorio. ADEA

ADEA donará un euro por cada asistente a la AECC y culminará la jornada con la entrega de los Premios, que estrenan siete categorías.

La Convención ADEA 2026 reunirá a 1.500 directivos y profesionales para abordar el reto del absentismo laboral

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) celebrará el próximo 10 de noviembre, en el Auditorio de Zaragoza, una nueva edición de su Convención anual, que reunirá a alrededor de 1.500 representantes de empresas, directivos y profesionales de la Comunidad.

Bajo el título “Derechos, bienestar y compromiso: el absentismo laboral a debate”, el encuentro pondrá el foco en uno de los principales desafíos actuales para las organizaciones, con el objetivo de analizar sus causas, implicaciones y posibles vías de actuación desde diferentes perspectivas.

La Convención ADEA se convierte en uno de los principales puntos de encuentro del ámbito empresarial aragonés, con una jornada orientada a fomentar el intercambio de experiencias, favorecer las relaciones entre profesionales y generar espacios de reflexión sobre cuestiones que afectan directamente a la actividad económica y al desarrollo de Aragón.

En esta edición, el absentismo laboral será el eje central del programa, dada su incidencia en la organización del trabajo, la productividad, la competitividad empresarial y el bienestar de las personas. Para abordar esta realidad desde una visión plural, ADEA ha organizado una mesa redonda que reunirá a representantes de los ámbitos empresarial, sindical e institucional.

El debate contará con la participación de Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón; Juan Roca, presidente de AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo); José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón; y Ángel Sanz Barea, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón.

A través de sus intervenciones, se pondrán sobre la mesa diferentes perspectivas sobre el absentismo laboral y sus consecuencias para empresas y trabajadores.

La programación incluirá también una conferencia centrada en esta problemática a cargo del presidente de Vivo Fácil, así como una ponencia de Sebastián Álvaro, que completará el programa de intervenciones previo a la entrega de los galardones.

La jornada comenzará a las 15.45 horas con un café de bienvenida y se prolongará hasta las 22.00 horas.

Además de las ponencias y los espacios de debate, los asistentes podrán participar en un encuentro final de networking, concebido para favorecer el intercambio de experiencias y reforzar las relaciones entre los profesionales y las empresas participantes.

Una convención con impacto social: un euro por cada asistente contra el cáncer

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de una iniciativa solidaria con la que ADEA quiere reforzar su compromiso con el entorno social aragonés.

Por cada persona que asista a la Convención, la asociación donará un euro a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que también estará presente durante la jornada.

Esta acción servirá, además, para cerrar el primer año de ADEA Social, una iniciativa impulsada por la asociación para fomentar la implicación del colectivo directivo aragonés en causas de interés social y contribuir, desde el ámbito empresarial, al bienestar de la sociedad.

Los premios ADEA 2026 pondrán el broche a la jornada

La Convención culminará con la entrega de los Premios ADEA 2026, prevista entre las 18.45 y las 19.45 horas, en la que se reconocerá la dedicación, el liderazgo y la contribución de directivos y profesionales al desarrollo económico y social de Aragón.

Como novedad, los galardones estrenan este año una estructura renovada, con siete categorías que amplían el reconocimiento a diferentes ámbitos de responsabilidad profesional: Corporativa; Operaciones; Marketing y Promoción Exterior; Innovación y Emprendimiento; Labor Social; Trayectoria; y Directivo del Año.

Un total de 21 profesionales optan a estos reconocimientos, cuyos ganadores se darán a conocer durante la ceremonia de entrega de premios.

Finalistas Premios ADEA 2026

Premio ADEA a la Categoría Corporativa (Recursos Humanos, Finanzas, Legal y Sistemas)

David Fauquié Borrajo , director Legal y Compliance de Auren Abogados y Asesores

, director Legal y de Auren Abogados y Asesores Tania Grande , socia directora de Ayanet RRHH

, socia directora de Ayanet RRHH Juan Carlos Tena Planas, director de Fiscalidad EMEA (Europa, Oriente Medio y África) de Stellantis

Premio ADEA a Operaciones (Compras, Logística y Producción)

Eduardo Corella Mendoza , socio-director de Operinter

, socio-director de Operinter Mamen Martínez Tirao , directora técnica y de Operaciones de Novaltia Sociedad Cooperativa

, directora técnica y de Operaciones de Novaltia Sociedad Cooperativa José Luis Lapetra, director de Logística y Gestión de Coferdroza

Premio ADEA a Marketing y Promoción Exterior

Santiago Romeo , director de Dirección Comercial y Estratégica de Melsa

, director de Dirección Comercial y Estratégica de Melsa Javier Monge , director de Marketing de La famiglia se sienta a la mesa

, director de Marketing de La famiglia se sienta a la mesa Nacho Simavilla, director del Área de Negocio de Casademont Zaragoza

Premio ADEA a Innovación y Emprendimiento

Ana Gracia , directora de Servicios Centrales de ALIA Consultores

, directora de Servicios Centrales de ALIA Consultores Patricia Vivas , CEO y consejera delegada de Viarcín Platea

, CEO y consejera delegada de Viarcín Platea Óscar López Lorente, director de ISS Aragón

Premio ADEA a la Labor Social

Javier Arredondo , presidente de AETHA (Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón)

, presidente de AETHA (Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón) Segundo Rite Gracia , jefe de Sección de Neonatología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza

, jefe de Sección de Neonatología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza Ana Gota Arnal, directora de Casa Familiar San Lorenzo Hermanos de la Cruz Blanca

Premio ADEA a la Trayectoria

Ignacio Montaner , director territorial de Endesa

, director territorial de Endesa Jesús Fandos , CEO de Grupo Fandos

, CEO de Grupo Fandos Mariano Luna Monesma, fundador y gerente de Servicios Agrarios Luna S.L.

Premio ADEA al Directivo del Año

Ignacio Giménez Baratech , director general de Ebroacero

, director general de Ebroacero José Antonio Ros , propietario y director de Grupo El Portal

, propietario y director de Grupo El Portal Fernando Martín, director ejecutivo de Grupo Los Sitios

Inscripciones e información

Las personas interesadas en asistir a la Convención ADEA 2026 pueden consultar el programa y formalizar su inscripción a través de la página oficial: https://convencionadea.directivosadea.com

La Convención ADEA cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Fiestaprint, Numéricco, Océano Atlántico, Integra, Telefónica, Santander, Grupo Itesal, CaixaBank, Audi Center Zaragoza, Zebra, Ibercaja, Brusau y Hoteles Palafox.