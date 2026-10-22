El presidente Jorge Azcón y el consejero Octavio López, junto a los responsables de ZLC, APL, la Dirección de Planificación Logística y los directivos de ALIA. Fabián Simón.

Ambas entidades han sido reconocidas por su labor e impulso al sector en el Logistics Summit 2026, organizado por el clúster ALIA y clausurado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Aragón Plataforma Logística y el Zaragoza Logistics Center, premiados en la gran noche de la logística aragonesa

Aragón Plataforma Logística (APL) y Zaragoza Logistics Center (ZLC), entidades dependientes del Gobierno de Aragón, han sido reconocidas por su contribución al desarrollo, la competitividad y la proyección internacional del sector logístico aragonés durante el Logistics Summit 2026, organizado por el clúster ALIA.

El encuentro, que reúne a los principales representantes de la logística y el transporte de la comunidad, ha sido clausurado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

El director gerente Pedro Sas ha recogido el premio de APL. Fabián Simón.

APL, RECONOCIDO EN TRANSPORTE E INTERMODALIDAD

Aragón Plataforma Logística ha recibido el reconocimiento en la categoría de Transporte e Intermodalidad, un galardón que coincide con un momento especialmente significativo para la plataforma logística de Zaragoza (PLAZA), que celebra su 25 aniversario como buque insignia de la red aragonesa de plataformas logísticas.

Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de APL en el impulso de las infraestructuras y los servicios logísticos de Aragón, así como su contribución al fortalecimiento de la posición estratégica de la comunidad en el transporte de mercancías y la intermodalidad.

La distinción coincide, además, con el inicio de las obras del nuevo acceso por Puente Turiaso, una infraestructura que conectará la plataforma logística actual con su nueva ampliación en el sector 90.1, situado al otro lado de la autovía. Esta actuación permitirá avanzar en la conexión de los nuevos espacios de desarrollo con las instalaciones existentes y acompañar el crecimiento de PLAZA.

Los directores Rafael de Miguel e Isabel Nuez han recogido el premio para ZLC. Fabián Simón.

ZLC, RECONOCIDO EN LA CATEGORÍA DE LOGÍSTICA

Por su parte, Zaragoza Logistics Center (ZLC) ha sido galardonado en la categoría de Logística por su contribución al posicionamiento de Aragón como referente internacional en conocimiento e innovación logística.

A lo largo de sus más de 25 años de trayectoria, ZLC ha formado a cerca de 5.450 alumnos de 90 nacionalidades, con un índice de empleabilidad del 90 %, consolidándose como un centro de referencia en la formación de profesionales especializados en logística y gestión de la cadena de suministro

El reconocimiento distingue la capacidad del centro para conectar la investigación de excelencia, el talento internacional y el tejido empresarial, impulsando la competitividad del sector mediante la formación de profesionales altamente cualificados y la transferencia de conocimiento a las empresas.

Asimismo, su vinculación con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha reforzado la proyección internacional de Aragón y de la Universidad de Zaragoza en el ámbito de la cadena de suministro, contribuyendo a situar a la comunidad en el mapa internacional de la innovación logística.

Los galardones concedidos a Aragón Plataforma Logística y Zaragoza Logistics Center ponen de manifiesto la importancia de combinar infraestructuras competitivas, innovación, formación y colaboración empresarial para fortalecer el ecosistema logístico aragonés.

Con estos reconocimientos, Aragón reafirma su apuesta por un sector estratégico para la economía de la comunidad, capaz de generar actividad, atraer inversiones, crear empleo cualificado y consolidar su posición como nodo logístico de referencia nacional e internacional.