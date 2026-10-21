La nueva edición de Foro ADEA ha contado con la participación de Suzana Curic, directora general de AWS para España y Portugal. ADEA

La invitada ha analizado los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para la competitividad y la transformación del tejido empresarial.

Suzana Curic, directora general de AWS para España y Portugal: "Es el momento de hacer made in Aragón"

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) ha celebrado una nueva edición de Foro ADEA, que ha contado con la participación de Suzana Curic, directora general de Amazon Web Services (AWS) para España y Portugal.

El encuentro, celebrado en el Hotel Palafox de Zaragoza, ha reunido a representantes del tejido empresarial aragonés para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la competitividad de las organizaciones y las oportunidades que plantea la transformación tecnológica.

Como ya es habitual, la jornada ha comenzado con “El minuto social”, una iniciativa enmarcada en el programa ADEA Social que da voz y visibilidad a distintas asociaciones y entidades sociales.

En esta ocasión, la protagonista ha sido The Move Men, “una asociación sin ánimo de lucro que nace en Aragón y que tiene presencia a nivel nacional”, ha explicado el presidente de ADEA, Fernando Rodrigo.

En esta jornada ha tenido la oportunidad de dar a conocer su labor y acercar a los asistentes los principales proyectos e iniciativas que desarrolla.

“Trabajan para visibilizar el cáncer masculino, en especial el de próstata. Fomentar la prevención e impulsar la investigación, llevando la conversación sobre la salud masculina allí donde apenas se escuchaba”.

Asimismo, Rodrigo ha sido el encargado de dar paso al encuentro con una presentación de Suzana Curic en la que ha ido más allá de su trayectoria profesional para acercar a los asistentes a la faceta más personal de la directora general de Amazon Web Services.

La inteligencia artificial, un factor clave

Durante su intervención, Curic ha abordado el papel que está adquiriendo la inteligencia artificial en el entorno empresarial y su capacidad para transformar los modelos de negocio, optimizar procesos y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

En un contexto de aceleración tecnológica sin precedentes, la directora general de AWS para España y Portugal ha puesto el foco en la convergencia de distintas revoluciones tecnológicas que están transformando el panorama empresarial y en el papel estratégico que pueden desempeñar España y Aragón en esta nueva etapa.

“Estamos viendo una convergencia de múltiples revoluciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Lo verdaderamente extraordinario es que estas tecnologías se retroalimentan y aceleran entre sí, avanzando a una velocidad jamás vista”, ha señalado Curic, quien ha destacado la oportunidad de que España se convierta en un eje estratégico de esta transformación, con Aragón en el centro de esta nueva revolución tecnológica.

Durante el encuentro, Curic ha destacado el avance de la inteligencia artificial en el tejido empresarial español y su creciente papel como factor de competitividad.

En este sentido, ha puesto en valor el ritmo de adopción de esta tecnología por parte de las compañías españolas.

“Los datos son prometedores. La adopción de la inteligencia artificial en las empresas españolas alcanza ya el 61 %, lo que supone un incremento de 11 puntos respecto al año anterior y nos sitúa siete puntos por encima de la media europea”, ha señalado.

Asimismo, la ponente ha ensalzado la importancia de contar con tres pilares fundamentales para afrontar con éxito los retos de la transformación digital.

Para ilustrarlo, ha recurrido a la metáfora del lanzamiento de un cohete: “Necesitamos una estructura sólida, un sistema de navegación que nos permita encontrar la ruta y la propulsión necesaria para avanzar. Estos son los tres pilares y, si uno falla, el cohete no despega”, ha explicado.

Aragón, protagonista del nuevo escenario tecnológico

Otro de los ejes centrales del encuentro ha sido el papel de Aragón en el desarrollo de la economía digital, en un momento en el que la Comunidad está adquiriendo una

creciente relevancia como destino de inversiones tecnológicas de grandes compañías internacionales.

En este sentido, Curic ha destacado que la elección de Aragón responde a diversos factores estratégicos, entre los que sobresalen especialmente la disponibilidad de terrenos y el potencial de la comunidad en materia de energías renovables, dos elementos clave para atraer y favorecer el desarrollo de grandes proyectos tecnológicos.

En este sentido, la presencia de la máxima responsable de AWS en España y Portugal ha permitido poner el foco en las oportunidades que este proceso representa para el tejido empresarial aragonés, tanto en términos de innovación y desarrollo económico como de posicionamiento estratégico. “Es el momento de hacer made in Aragón”, ha afirmado.

Un espacio de reflexión para los directivos aragoneses

La jornada ha concluido con una ronda de preguntas donde Curic ha subrayado que AWS “cumple con toda la legislación europea”.

Asimismo, se ha profundizado en la presencia de Amazon en Aragón, los proyectos de construcción en marcha y las futuras inversiones previstas. Como reflexión final, Curic ha destacado la importancia de aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital, independientemente del tamaño de las organizaciones.

La organización de las actividades de ADEA no sería posible sin el apoyo de su Club de Patrocinadores, formado por entidades y empresas: SANTANDER, CAIXABANK, PALAFOX HOTELES, DELOITTE, AUDI CENTER ZARAGOZA, CAJA RURAL DE TERUEL, BANCO SABADELL, ITESAL, IBERCAJA BANCO, NUMÉRICCO, AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, AON, SAPHIR, LANDA PROPIEDADES y TELEFÓNICA.