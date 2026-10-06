La industria vitivinícola afronta una transformación ante el calentamiento global y los cambios en los hábitos de consumo.

La inversión y la adaptación al cambio climático, claves para reforzar la competitividad del sector agroalimentario español

El sector agroalimentario español afronta 2026 desde una posición más sólida que los últimos años gracias a la recuperación de la actividad agraria, la resiliencia de la industria alimentaria y una elevada capacidad inversora. Esta es una de las principales conclusiones de la nueva edición del Informe Sectorial Agroalimentario 2026 de CaixaBank Research.

El informe también señala que la competitividad futura dependerá de la capacidad del sector para avanzar en innovación, integración empresarial, adaptación climática y diferenciación de productos.

Según el análisis de CaixaBank Research, tras varios años marcados por la sequía, el incremento de costes y las perturbaciones geopolíticas, el sector agroalimentario español ha entrado en una fase de normalización.

La actividad agraria mantiene una evolución favorable, el empleo continúa recuperándose y la industria alimentaria refuerza su posición como principal rama manufacturera del país por capacidad inversora.

Sin embargo, persisten riesgos como el cambio climático, la presión sobre los costes, las tensiones comerciales internacionales y unas crecientes exigencias regulatorias.

El informe subraya que el gran reto para los próximos años no será únicamente producir más, sino hacerlo con mayor valor añadido.

Para ello, considera imprescindible complementar las inversiones tradicionales en instalaciones y maquinaria con un esfuerzo más intenso en activos intangibles, como la digitalización, la analítica de datos, la innovación, la trazabilidad, las marcas y la inteligencia artificial aplicada a los procesos productivos.

Además, CaixaBank Research destaca el papel estratégico del cooperativismo agroalimentario como herramienta para concentrar oferta, ganar dimensión empresarial y reforzar la capacidad de negociación de agricultores y ganaderos.

El estudio apunta que la escala será cada vez más importante, aunque advierte de que el éxito dependerá también de su capacidad para generar valor mediante la innovación, la transformación industrial, la internacionalización y el desarrollo de marcas propias.

El vino, ante una transformación histórica

Uno de los capítulos del informe está dedicado en exclusiva al sector vitivinícola, que CaixaBank Research identifica como uno de los mejores ejemplos de la profunda transformación que está experimentando el agroalimentario español.

El estudio señala que el vino se enfrenta simultáneamente a dos desafíos estructurales: el impacto creciente del cambio climático sobre la producción y la evolución de las preferencias de los consumidores.

Por el lado de la oferta, el aumento de las temperaturas, las olas de calor, las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos están reduciendo rendimientos, incrementando la volatilidad de las cosechas y alterando las características de los vinos.

El informe destaca que España, contando con la mayor superficie de viñedo del mundo y siendo uno de los principales productores y exportadores internacionales, no es ajena a estos efectos.

En respuesta a esta realidad, el sector está impulsando la recuperación de variedades autóctonas mediterráneas mejor adaptadas al calor y al estrés hídrico, así como nuevas soluciones orientadas a mejorar la resiliencia del viñedo frente a las nuevas condiciones climáticas.

Al mismo tiempo, el informe observa una transformación de la demanda.

El consumo tradicional de vino pierde peso, especialmente entre las generaciones más jóvenes, mientras aumentan las preferencias por vinos más ligeros, blancos y rosados, así como por productos vinculados a la calidad, el origen, la sostenibilidad y las experiencias en torno al vino.

Los vinos amparados por denominaciones de origen muestran una mayor capacidad de resistencia, reflejando una disposición creciente del consumidor a pagar por productos diferenciados.

Aunque España mantiene una posición de liderazgo mundial en volumen exportado, el informe apunta que el sector debe avanzar hacia un modelo más orientado al valor añadido, incrementando el peso de los vinos de mayor calidad y diferenciación en los mercados internacionales.

Invertir mejor para ser más competitivo

El informe de CaixaBank Research sostiene que el sector agroalimentario español dispone de fundamentos sólidos para afrontar los desafíos de los próximos años, gracias a su capacidad inversora, su relevancia territorial y su fortaleza exportadora.

Sin embargo, la competitividad futura dependerá de la capacidad para combinar inversión, innovación, adaptación climática e integración empresarial con un modelo cada vez más orientado a la creación de valor.

Según el informe, el sector ya invierte mucho; el desafío ahora es invertir mejor.

Sobre CaixaBank Research

CaixaBank Research es el servicio de estudios de CaixaBank y elabora análisis económicos, sectoriales y financieros dirigidos a contribuir al conocimiento y al debate sobre los principales desafíos económicos y empresariales.

El Informe Sectorial Agroalimentario 2026 forma parte de su serie de publicaciones especializadas sobre los sectores clave de la economía española.

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