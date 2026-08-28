Cómo afectará el Real Decreto de Sánchez a los centros de datos anunciados en Aragón: la energía renovable, el eje central

Los centros de datos deberán acreditar que consumen al menos un 80% de su energía con nuevas fuentes renovables de autoconsumo.

Esta es una de las grandes novedades del Real Decreto que quiere regular estas infraestructuras a raíz de su ‘boom’ por diversas partes del país y, en concreto, en Aragón, que tiene una decena de proyectos anunciados y en distintas fases de tramitación.

Así, este consumo, con arreglo al proyecto deberá ser adicional, es decir, cada nuevo megavatio (MW) consumido deberá venir acompañado de un nuevo MW instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del 'data center', ya sea mediante autoconsumo o mediante contratos a plazo (PPA, por sus siglas en inglés).

Ese abastecimiento se acreditará hora a hora, por lo que, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá ser energía renovable generada esa misma hora.

Las empresas ya analizan cómo afectaría esta regulación a los principales centros de datos planteados en Aragón, aunque los primeros análisis ya aventuran que algunos requisitos son francamente complicados de cumplir.

La mayoría de las compañías cuentan con instalaciones propias o con contratos ‘PPA’ para el suministro de la energía.

Amazon Web Services, que tiene en funcionamiento tres centros en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro, tiene acuerdos con Iberdrola, Repsol y Acciona para abastecer sus centros de datos globales con electricidad de origen limpio.

Este gigante americano, que abrió el camino al resto de compañías en 2019, tiene concedidos 300 MW de energía y había solicitado otros 900 para su primera ampliación en el territorio aragonés. Desde su puesta en funcionamiento en 2022, opera con un 100% de energía renovable.

A su vez, Microsoft también tiene acuerdos ‘PPA’ con Iberdrola y otras compañías como Zelestra. Según la información de su página web, tiene contratados 1.496 MW en España y solo mantiene activados una tercera parte.

Microsoft, a diferencia de Amazon, apenas tiene concedidos 50 MW de los 900 que solicitó para sus instalaciones en La Muela, Zaragoza y Villamayor de Gállego.

Samca y la producción eólica

La producción de energías renovables generó un choque de los ayuntamientos de Pedrola, Plasencia y Rueda de Jalón con el proyecto anunciado por la aragonesa Samca, que prevé invertir 2.600 millones en tres centros de datos de Luceni.

Este proyecto incorporaba una inversión millonaria para renovar los parques de renovables en Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón, que nutrirían de energía a estas infraestructuras.

En concreto, la operación pasa por la ampliación y mejora de siete parques eólicos actualmente en funcionamiento, de forma que dos de ellos se hibridarían con energía fotovoltaica.

La intención de Samca era introducir los parques en el PIGA del centro de datos, lo que le hubiera hecho ahorrarse el ICIO en Pedrola, Plasencia y Rueda de Jalón. Finalmente, la empresa llegó a un acuerdo con los ayuntamientos y renunció a que las instalaciones de generación de energía renovable recogidas en el convenio sean consideradas como inversiones "con interés general de Aragón".

El Gobierno de Aragón ya estudia alegaciones

Pero, como era de esperar, el Real Decreto no ha gustado en el seno del Gobierno de Aragón, que, en primer lugar, lamenta el escaso margen para presentar alegaciones, apenas 8 días hasta el 4 de septiembre.

Para la consejera de Economía, Eva Valle, un primer análisis que ha servido para tener clara “la alarmante inseguridad jurídica que va a provocar este real decreto ya que afecta a todos los proyectos en tramitación que tienen que cumplir unos requisitos legales extremos y muy alejados de los iniciales”.

Valle ha incidido en el escaso plazo ya que “ahora solo tenemos ocho días para presentar alegaciones a un Real Decreto que cambia radicalmente las reglas del juego y que contradice las propuestas normativas anteriores”.

“Este proyecto es especialmente dañino para la comunidad de Aragón y parece diseñado para hundir el programa de inversiones en nuestro territorio”, apunta la consejera.

El delegado del Gobierno avala la norma

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha defendido esta nueva regulación ya que, a su juicio, es “fundamental” conocer en detalle el consumo energético y de recursos de cada instalación.

“Esta norma busca que el gran consumo de electricidad de los centros de datos no cause un incremento en la factura de la luz de todos los aragoneses y aragonesas”, subraya Beltrán.