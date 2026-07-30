Luz verde a una nueva plataforma logística en Alcañiz: tendrá 262 ha junto a la N-232 y la futura A-68

Octavio López ha destacado las ventajas de implantar un nuevo desarrollo logístico en Alcañiz Gobierno de Aragón.

El Gobierno de Aragón, Aragón Plataforma Logística (APL) y el Ayuntamiento de Alcañiz han dado un nuevo paso para impulsar el desarrollo económico del Bajo Aragón con la firma de un protocolo de colaboración que permitirá avanzar en la creación de una plataforma logístico-industrial en la capital bajoaragonesa.

El acuerdo ha sido suscrito por el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial y presidente de Aragón Plataforma Logística (APL), Octavio López, y el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan.

El documento establece la coordinación entre las partes para planificar, desarrollar, implantar y poner en funcionamiento esta infraestructura estratégica, que se incorporará a la Red de Plataformas Logísticas de Aragón.

La futura plataforma aspira a convertirse en un nuevo polo de actividad económica e industrial para reforzar la competitividad del sureste aragonés y consolidar a Alcañiz como un enclave logístico de referencia.

Según ha destacado Octavio López, será posible "gracias a su privilegiada ubicación entre el valle del Ebro, el Mediterráneo y los ejes de comunicación con Cataluña. Su emplazamiento preferente se encuentra en el ámbito de El Regallo, una zona de aproximadamente 262 hectáreas situada junto a la carretera N-232 y la futura autovía A-68, con excelentes condiciones de conectividad y próxima al complejo de MotorLand Aragón".

Con este proyecto, el Ejecutivo autonómico continúa extendiendo el modelo de las plataformas logísticas aragonesas fuera del eje central del territorio.

En este sentido, López ha señalado que "la elevada ocupación de PLAZA y la consolidación de PLHUS, PLATEA y PLFRAGA avalan un modelo que ahora se amplía con nuevos desarrollos como los previstos en Tarazona y Alcañiz", contribuyendo "a un crecimiento equilibrado, a la cohesión territorial y a la generación de nuevas oportunidades de inversión y empleo en todo Aragón".

Tramitación mediante un PIGA

El protocolo recoge que el Gobierno de Aragón promoverá la declaración de Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), una figura que permitirá agilizar la tramitación administrativa y urbanística de la actuación.

Además, propondrá a Aragón Plataforma Logística como promotor inicial del proyecto, impulsará la captación de inversiones y operadores logísticos y promoverá líneas de apoyo destinadas al desarrollo de infraestructuras, urbanización, empleo y formación vinculadas a la futura plataforma.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcañiz colaborará en la definición técnica y territorial del ámbito de actuación, pondrá a disposición los suelos municipales incluidos en el proyecto y trabajará en la mejora de los accesos y los servicios urbanos. También desarrollará acciones de promoción económica para atraer empresas e inversiones.

Asimismo, el consistorio colaborará con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) para favorecer la formación y cualificación de trabajadores que puedan incorporarse a las empresas que se instalen en el nuevo espacio logístico-industrial.

Un proyecto para atraer empresas estratégicas

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, considera que esta iniciativa logística "responde a la creciente demanda de suelo logístico e industrial de calidad en el Bajo Aragón, favoreciendo la implantación de empresas vinculadas a sectores estratégicos como la logística, la automoción, la movilidad sostenible, la industria agroalimentaria o la innovación tecnológica".

El regidor también ha recordado que la proximidad de la futura plataforma a MotorLand Aragón permitirá "generar importantes sinergias con el ecosistema empresarial e industrial ya existente en torno al circuito y a las actividades de investigación y desarrollo asociadas a él".

El protocolo tendrá una vigencia inicial de cuatro años. Durante ese periodo, el Gobierno de Aragón, Aragón Plataforma Logística y el Ayuntamiento de Alcañiz coordinarán las actuaciones necesarias para desarrollar una infraestructura llamada a convertirse en un nuevo motor económico para el Bajo Aragón y en un elemento clave para reforzar el liderazgo logístico de Aragón.