SPHERE acelera su crecimiento industrial con una inversión de 6 millones para modernizar sus plantas de Pedrola y Barcelona

SPHERE España continúa reforzando su apuesta por la innovación industrial con un nuevo plan de inversión de 6,3 millones de euros destinado a modernizar sus centros de producción de Pedrola (Zaragoza) y Plasticbag (Barcelona).

La actuación permitirá incorporar nuevas tecnologías, automatizar procesos y mejorar la eficiencia de las distintas áreas productivas para responder a la creciente demanda de soluciones sostenibles en los mercados doméstico y profesional.

Del importe total, 5,2 millones de euros se invertirán en la planta de Pedrola, principal centro productivo del grupo en España. La inversión se centrará en la mejora tecnológica y la automatización de las líneas de extrusión, bolsas de basura, bolsas camiseta y productos biodegradables y compostables.

Estas actuaciones permitirán incrementar la eficiencia de los procesos, optimizar la capacidad industrial y reforzar la competitividad de la planta, consolidando su posición como uno de los principales centros de producción de SPHERE en Europa.

La fábrica cuenta con más de 300 empleados y una facturación cercana a los 100 millones de euros. Además, opera con electricidad procedente de fuentes 100% renovables y dispone de una instalación fotovoltaica propia que cubre aproximadamente el 15 % de su consumo eléctrico.

Impulso a Plasticbag

El plan inversor destina 1,1 millones de euros a Plasticbag, compañía especializada en bolsas fabricadas con material 100% reciclado para el canal profesional.

La inversión se orientará a la modernización tecnológica de la planta, la automatización de procesos y el refuerzo de su integración con el resto de operaciones industriales de SPHERE España, favoreciendo el desarrollo conjunto de nuevas soluciones sostenibles para hostelería, limpieza profesional, industria y sector sanitario.

Una apuesta por el crecimiento sostenible

El proyecto permitirá aumentar en 2.500 toneladas anuales la producción y el consumo de materiales biodegradables y compostables certificados e incrementará la capacidad de fabricación de productos con contenido reciclado, con una producción anual de 2.800 toneladas de bolsas de basura que incorporarán 2.000 toneladas de plástico reciclado postconsumo.

"Invertir en tecnología es invertir en el futuro de nuestra industria. Con este nuevo proyecto reforzamos la competitividad de nuestras plantas, impulsamos la innovación en todos nuestros procesos productivos y consolidamos nuestro compromiso con una fabricación más sostenible y con el desarrollo industrial de Aragón", señala Alfonso Biel, CEO de Sphere España.