Merlín reunirá a los vecinos de Botorrita para explicar qué es un centro de datos: "Muchos pueblos lo quisieran tener"

El anuncio de la llegada del centro de datos de Merlín ha caído como agua de mayo en Botorrita, en la provincia de Zaragoza. Este municipio de apenas 600 habitantes va a vivir una revolución al posicionarse como uno de los ejes del ‘boom’ de proyectos tecnológicos que está viviendo Aragón, con una instalación que promete 196 empleos directos cuando entre en funcionamiento y unos 1.100 en la construcción.

Desde este anuncio hasta que sea una realidad, por delante quedan tres años de trabajos hasta que, a final de 2029, según las previsiones de la compañía, pueda ponerse en funcionamiento. Si la tramitación del PIGA avanza correctamente, las obras comenzarían a mediados de 2027.

Hasta entonces, el pueblo también va a tener que aprender a convivir con un centro de datos de 28,8 hectáreas, en los que se levantará un único edificio. Y, para ello, desde la compañía van a reunirse con los vecinos para responder a todas sus dudas y explicar en qué consiste una instalación de estas características.

Este encuentro tendrá lugar, salvo contratiempo, durante la primera quincena de septiembre, con el objetivo de que los propios responsables de Merlín den todos los detalles sobre las cuestiones que preocupen a los vecinos, desde el consumo de agua y energía, hasta posibles ruidos o calor.

“Me han dicho que se va a hablar de todo, de ruidos, calor y aguas, y todo aquel que pueda preguntar de cualquier cosa podrá hacerlo. No va a haber ningún problema. Ellos lo tienen muy estudiado”, explica el alcalde de Botorrita, José María Castillo.

Para el edil, la llegada de este centro de datos es, sin dudarlo, “muy favorable” para el municipio, y espera que se cumplan las previsiones de empleo e impacto económico que se ha anunciado por parte de la empresa, dedicada a la gestión de activos inmobiliarios.

“Muchos pueblos quisieran tenerlo, ya que supone una entrada de dinero muy importante y un buen beneficio para el pueblo. Ahora, lo primero, es esperar a la reunión con los vecinos para que pregunten lo que quieran preguntar, y adelante con ello”, destaca Castillo.

Como ejemplo, las previsiones económicas que ha presentado la compañía hablan de una huella fiscal de 900.000 euros al año para el Ayuntamiento, entre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el IBI. Ello supondría prácticamente duplicar el presupuesto anual del municipio.

Botorrita tuvo un primer contacto en noviembre cuando Forestalia presentó el ‘Proyecto Búfalo’, que incluía tres centros de datos en esta localidad, más Alfamén y Magallón. Sin embargo, la compañía energética vendió dos de los tres permisos de conexión a la red a Merlín, que ha decidido unificar todo en un solo campus.

Bajo el nombre de 'Zaragoza Wind', la inmobiliaria madrileña va a invertir en su construcción 1.224 millones de euros que incluyen una primera fase de 227 MW, aunque ya prevén, si la capacidad energética lo permite, una ampliación que duplicará la extensión y la inversión.

Esta energía sí será suministrada por parques eólicos y fotovoltaicos de la empresa de Fernando Samper, y permitirá cubrir con autoconsumo el 87% de sus necesidades, aunque ascenderán hasta el 95% cuando cuenten con una instalación de baterías.

Durante la presentación del proyecto, el responsable de Merlín Properties ha realizado una férrea defensa del proyecto en lo relativo al consumo de agua y energía, asegurando que 'Zaragoza Wind' "no consume agua".

"Es un proyecto humilde, pero único en el mundo. La gente no entiende que consigamos esa hibridación nativa de solar y eólico, gracias al cierzo, que puede ser molesto, pero genera un recurso eólico que no hay en otra parte del mundo. Aquí vais sobrados de recursos renovables, pues aprovechémoslo", destacaba el CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente.