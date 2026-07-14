La nueva moda para comprar piso en pareja en Zaragoza: "Uno se hace cargo de la hipoteca y el otro paga los gastos"

Es complicado, casi imposible para muchos, pensar en comprar un piso sin otra persona. Sin embargo, adquirir una vivienda pensando por adelantado en la separación de bienes parece ser una tendencia que cada vez está más de moda.

Durante el 2025 se registraron en Aragón unos 164 divorcios y, pese a que las separaciones a nivel nacional cayeron un 11,7% frente a las del 2024, son muchos los que cada vez buscan menos complicaciones.

Y esto es algo que, por lo menos, ya se ha dejado notar en las inmobiliarias zaragozanas. Así lo asegura a este diario Antonio Calvo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón (CAF Aragón), quien detalla que dos de cada diez jóvenes compran su primera vivienda de esta manera.

Matías Elalle, un experto muy popular en redes sociales, famoso por compartir oportunidades únicas en la capital de Aragón, detalla también que "son muchos" los casos en los que la pareja prefiere separar las cosas desde el inicio.

"Por ejemplo, uno compra la vivienda y el otro paga los gastos, como la luz, el agua o la comida", explica, y añade que se trata de una tendencia que "hace unos años era impensable" pero que ahora "no creer en el amor para siempre se ha vuelto algo muy común".

Menos emancipaciones en pareja

Según un estudio inmobiliario realizado en 2025 por UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, Aragón era una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de adquisiciones en pareja (con un 60%).

Aunque es cierto que este tipo de tendencias son, para muchos, algo complicado de llevar a cabo. "En su mayoría son personas que han estado viviendo en casa de sus padres mucho tiempo y que, directamente, cuando se independizan es comprando. No quieren alquilar", señala Elalle. Añade, además, que en estos casos "son los padres los que incitan al hijo o hija a comprar y les ayudan con la entrada".

Calvo detalla que no todo son compras de 50-50 o del 100% uno solo. "También vienen jóvenes que compran un 70-30, porque es la parte que puede poner cada uno o porque a otro le han ayudado sus padres u otro familiar". Eso sí, lo que está claro es que, en la actualidad, a la hora de emanciparse en pareja "se dejan las cosas muy claras desde el principio, por si algún día se acaba".

Pero, lejos de lo que pueda parecer, comprarse una vivienda hoy en día es algo "muy complicado". De hecho, según Calvo, una pareja con una renta media y sin ayuda externa suele emanciparse "a partir de los 40 años". Y, pese a que hay excepciones, "lo normal no es emanciparse a los 25", asegura.

Pone de ejemplo a una pareja estable que ha conseguido ahorrar porque "tienen un buen trabajo y a lo mejor con 30 años tienen un 20% de la vivienda más el 12% de gastos". "En total, es un 30% que para un piso de 150.000 euros ya son 40.000 o 50.000 euros", detalla.