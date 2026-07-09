CEPYME Aragón reivindica la prevención como la mejor herramienta para reducir el absentismo

La organización ha distinguido a las empresas y personas ganadoras de la primera edición de la iniciativa de gamificación "Atrapa los PrevenPoints".

CEPYME Aragón ha celebrado esta mañana la jornada "Atrapa los PrevenPoints: cultura preventiva frente al absentismo". Un encuentro que ha reivindicado el papel de la prevención de riesgos laborales como herramienta estratégica para mejorar la salud de las personas trabajadoras y fortalecer la competitividad de las pymes.

La presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, ha inaugurado el encuentro defendiendo la necesidad de abordar el absentismo desde una visión centrada en las personas.

"Detrás de cada ausencia hay una realidad humana, muchas veces vinculada a la salud, al bienestar y a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo", ha afirmado. Por ello, ha reclamado abordar esta cuestión "con rigor, sin simplificarla y sin reducirla únicamente a una cifra o a un dato estadístico".

Además, Lorente ha introducido una reflexión para enriquecer el debate sobre esta materia, señalando que "desde CEPYME Aragón hemos querido incorporar una diferenciación necesaria entre absentismo y ausentismo”.

Así, ha explicado que el absentismo “está relacionado, en gran medida, con la salud y con la gestión que de ella realizan tanto el sistema sanitario como las propias empresas mediante la prevención”. Mientras que el ausentismo responde a “factores derivados de los derechos y medidas que se incorporan al ámbito laboral y a la política social”.

Lorente ha destacado la importancia de diferenciar estos conceptos para “analizar correctamente la realidad y plantear soluciones eficaces."

La jornada también ha contado con la participación del director general de trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divasson, quien ha clausurado este encuentro dedicado a promover una cultura preventiva sólida en el tejido empresarial aragonés.

Tras la inauguración, se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado Toño Barredo Ons, responsable de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales de bilstein Group España; Armando Mateos Saralegui, director general de Grupo Itesal; José Ignacio Oto Ribate, director del Área de Personas de Ibercaja; y Ruth Lázaro Torres, directora general de TAISI.

Los participantes han compartido experiencias reales implantadas en sus organizaciones y han coincidido en que las acciones preventivas deben mantenerse en el tiempo para obtener resultados visibles. Además, han destacado que es necesario construir una cultura social de la prevención y que la comunicación interna es esencial para implicar a toda la organización.

Como cierre de la jornada, CEPYME Aragón ha entregado los reconocimientos de la primera edición de "Atrapa los PrevenPoints", una herramienta de gamificación creada para fomentar la prevención de riesgos laborales de forma dinámica y participativa.

Los galardonados han sido FITCA, como equipo ganador y global del juego; Patricia Sagüés, de Esciencia Eventos Científicos, SL, como persona ganadora; y Litera Meat, distinguida tanto como empresa ganadora como mejor empresa de esta primera edición.

Con esta iniciativa, CEPYME Aragón refuerza su apuesta por la prevención como una inversión que repercute tanto en la salud de las personas trabajadoras como en la organización, la productividad y la competitividad de las empresas aragonesas.