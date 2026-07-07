Zaragoza fabricará los chips del futuro: la empresa de diamantes de Leonardo DiCaprio ya tiene fecha de arranque

Diamond Foundry ya ultima sus preparativos para comenzar la producción de sus microchips con diamantes sintéticos en Zaragoza. La compañía estadounidense planifica la puesta en marcha de sus nuevas instalaciones para final de 2027 o comienzos de 2028, con unos 300 trabajadores, algunos de los cuales ya se están formando en Estados Unidos.

Esta empresa se ubica en la fábrica del polígono Empresarium que había construido Becton Dickinson y que, posteriormente, decidió no poner en funcionamiento. Actualmente, la compañía ya tiene acondicionadas las oficinas, y está en proceso de llevar la maquinaria necesaria para su producción.

Diamond Foundry, empresa norteamericana participada por Leonardo DiCaprio y aliada con el Gobierno de España, ha desarrollado tecnología propia para producir diamantes con unos reactores de plasma que son también diseñados por la propia compañía.

Con ello, consigue producir un material muy valiosoy escaso en un plazo de tiempo a un volumen y a un coste muy competitivo, que permite atender aplicaciones que hasta ahora no se habrían podido atender.

Una de ellas, con un alto valor añadido, es incorporar trozos de diamantes a los microchips y semiconductores de los dispositivos de los centros de datos.

“Con eso conseguimos que el microchip sea más eficiente, que se caliente menos, y, por tanto, necesite menos energía para la refrigeración y sea más rápido el tratamiento del dato”, ha apuntado Rafael Benjumea, presidente de Diamond Foundry España, durante una visita de medios de comunicación a la planta.

La apuesta de Diamond Foundry por Zaragoza es decidida. Con una inversión de 1.300 millones de euros, en esta planta se fabricará la maquinaria que produce el diamante y que se desplazará hacia las instalaciones que tienen en marcha en Trujillo (Cáceres). De ahí, el diamante volverá a la capital aragonesa para convertirlo en semillas o, directamente, montarlo en los microchips.

La puesta en marcha será progresiva. A día de hoy, ya hay unos 20 trabajadores en la planta, principalmente de prevención, recursos humanos u oficinas, y se espera llegar a 50 a final de año, mientras un grupo de ingenieros de procesos ya están formándose en Estados Unidos. En pleno funcionamiento, habrá 300 personas en la fábrica.

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, se ha desplazado a estas instalaciones para conocer cómo se están poniendo en marcha, así como los detalles de una producción clave en el nuevo entramado tecnológico que está tejiendo la Comunidad.

“En Zaragoza se va a cortar y pulir la oblea que después sirve como sustrato para fabricar microchips, chips de alta potencia que tienen muchísimas aplicaciones tanto en centros de datos, como señalaba antes, como en computación avanzada, en inteligencia artificial y en un montón de tecnologías que van hacia adelante”, ha expuesto Valle.

Para la consejera de Economía, este proyecto milmillonario sigue posicionando a Aragón dentro de una “nueva cadena de valor”, la de la producción de microchips y semiconductores.

“Una de las razones por las que Diamond Foundry viene aquí es precisamente por este ecosistema tecnológico que estamos creando, además del talento y otra serie de condiciones que ofrece nuestra comunidad autónoma”, ha añadido Valle.