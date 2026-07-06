Juan Carlos Dueñas (Clúster de la Automoción): "Más que competencia, las empresas chinas son una oportunidad"

Aragón pisa el acelerador en plena transformación del automóvil. La llegada de proyectos estratégicos vinculados a Stellantis y el desembarco de Leapmotor, con su inminente taller de baterías en Mallén y la producción de nuevos vehículos eléctricos, sitúan a la comunidad en una posición de ventaja dentro del mapa industrial europeo.

En este contexto de impulso inversor y cambio tecnológico, el presidente del Clúster de la Automoción de Aragón, Juan Carlos Dueñas, analiza un momento que define como “apasionante”, marcado por la electrificación, la colaboración con nuevos actores internacionales y un horizonte de oportunidades para la industria auxiliar, llamada a integrarse en una cadena de valor cada vez más compleja y global.

P.- Ha llegado a la presidencia del Clúster en un momento idílico para la automoción aragonesa

R.- He llegado en un momento de transición, como muy bien dices, y para mí es un reto seguir avanzando en todo lo que hemos hecho en los años anteriores y con esta nueva revolución de los coches eléctricos y conectados. Es un reto apasionante y desde el Clúster entendemos que tenemos que adaptarnos a esta nueva situación.

Juan Carlos Dueñas, presidente del Clúster de la Automoción E. E.

P.- Lo último en conocerse ha sido el inicio inminente del taller de baterías de Leapmotor en Mallén.

R.- Es una muy buena noticia. Que todo ese tipo de tecnología se acerque a Aragón, la tengamos cerca y podamos visualizar dónde podemos participar todos los socios dentro de esa cadena de valor, nos genera oportunidades para aprender y adquirir esos conocimientos, que a día de hoy, no los tenemos como pueden tener las empresas chinas.

P.- ¿Qué va a suponer la entrada de tecnología china en la automoción aragonesa?

R.- Lo primero serán oportunidades para generar nuevos negocios, colaboración con estas empresas que se van a acercar aquí, conocimiento de esa tecnología que nos va a ayudar, que yo creo que se va a quedar ya de una forma definitiva en el sector de automoción. A partir de ahí, generará oportunidades y sinergias para colaborar con estas empresas que vienen.

P.- Y tras el verano llegará el primer vehículo de Leapmotor. Será el momento en que todo deje de ser una expectativa para ser realidad

R.- Va a ser bueno tanto para Zaragoza como para el entorno del ecosistema. A partir de ahí, entiendo que se irán desarrollando nuevos coches eléctricos tanto en Zaragoza, en Aragón, como en el resto de España. Nosotros en Aragón somos el hub del sector de automoción en España, ya que alrededor de 300 kilómetros hay muchas empresas con las que colaboramos los socios. Algunas ya están haciendo coches híbridos que serán eléctricos en un futuro.

P.- ¿Cuál cree que será el legado de este momento dentro de diez o quince años?

R.- El legado será la integración de estas empresas que han venido aquí, ya que conseguiremos que la automoción en Aragón siga siendo un sector importante dentro de la región y también dentro del ecosistema de la automoción en España.

P.- La llegada de la gigafactoría de baterías ha generado enormes expectativas. Más allá de la inversión y el empleo directo, ¿dónde cree que reside realmente su valor estratégico?

R.- Va a permitir fijar la tecnología en Aragón, y, a nosotros desde el Clúster, conocer toda esa cadena de valor, desde una celda hasta una batería completamente montada. Tenerlo tan cerca y en Aragón nos ayudará mucho a la industria aragonesa para que, en un futuro, sigamos siendo un sector importante.

P.- ¿Se ha dejado de ver a China como competidor para verla como un socio?

Correcto. Estamos en un libre mercado, las empresas chinas se están localizando en España y en Europa y tenemos que colaborar con ellas y participar para que el sector en Europa y en Aragón siga siendo igual de importante. Más que ver competencia, hay que verlo como una oportunidad para seguir avanzando como sector.

P.- ¿Y eso cree que ha sido por convicción o, por decirlo de manera clara, porque no ha quedado más remedio?

R.- Como todo, al principio ves que hay una especie de amenaza, pero, reflexionando como hemos hecho en el Clúster, la tenemos que ver como una oportunidad. Las marcas chinas están llegando y ya hay bastantes concesionarios de venta en Zaragoza que venden estos coches. Eso hace que los fabricantes también estén viniendo a España.

Debemos entender que, dado el entorno en el que estamos, era necesaria esta transición. Desde Europa, el mercado chino ha visto oportunidades en España y, a raíz de ahí, nos tenemos que unir a esta nueva ola para seguir avanzando conjuntamente.

P.- ¿Confía en que esta llegada de tecnología china pueda ayudar también a que bajen los precios, ya que, quizás, es todavía una barrera de entrada para acelerar esta transición?

R.- El haber más competencia hace que las marcas europeas se tengan que adaptar a esa nueva realidad. Además, se irá creando cada vez más infraestructuras, las baterías tendrán más durabilidad, la carga rápida se irá implementando… Las inversiones que van haciendo las marcas europeas permitirán poder hacer coches eléctricos y en competencia con las marcas chinas. Esto será bueno para el mercado y el consumidor.

P.- Uno de los grandes interrogantes es cuánto efecto tractor tendrán estos proyectos sobre el tejido empresarial local. ¿Es optimista?

R.- Sin duda. Al final, desde Europa se está trabajando lo que se llama ‘local content’, para que el 70% de los coches sean ‘made in Europe’. Eso nos va a permitir que esas nuevas empresas chinas que vienen aquí tengan que colaborar con las empresas que ya están localizadas tanto en Aragón como en el resto de las ciudades españolas.

P.- ¿Las empresas aragonesas llegan preparadas tecnológica y financieramente para responder a la nueva demanda?

R.- Somos un sector muy competitivo, muy flexible, y nos adaptamos rápidamente a las necesidades. Yo creo que sí. Vamos a tener que acelerar un poquito más todos esos procesos de adaptación, pero por supuesto que estamos preparadas. Y si no, lo estaremos en un corto espacio de tiempo. El sector automovilístico de Aragón es muy flexible, muy dinámico, altamente competitivo, bien preparado y con capacidad de reacción rápida.

P.- ¿Qué papel puede desempeñar el clúster para que las pequeñas y medianas empresas también participen de ese crecimiento?

R.- Somos un elemento facilitador. Desde el clúster difundimos todas aquellas novedades que hay a nuestros socios, de tal forma que ellos puedan ver las posibilidades y ellos, a través de sus planes, puedan adaptarse a ellas y colaborar con este tipo de nuevas empresas que vienen.

P.- Usted estuvo hace unas semanas en China para conocer de primera mano todo lo que allí se está haciendo en automoción. ¿Qué aprendizajes traen?

R.- Yo diría dos palabras clave. En primer lugar, la velocidad y la aceleración con la que los fabricantes en China tienen capacidad de crear, modificar o generar nuevos modelos. Después, otra parte muy importante es toda la tecnología que va dentro del vehículo, de tal forma que en el propio coche puedas ir trabajando o haciendo reuniones. Todo ese tipo de tecnología está en Europa, pero habría que democratizarla en coches con un coste más asequible a consumidor.

P.- ¿Qué falta por hacer para que el valor añadido no acabe marchándose fuera porque determinados proveedores todavía no estén implantados aquí?

R.- Nosotros estamos trabajando en lo son las cadenas de valor, desde la celda hasta una batería, y también estamos analizando la cadena de valor del ‘Software-Defined Vehicle’, que son los coches conectados. Sobre ese diagnóstico, una vez que tengamos muy claro cuál es esa cadena de valor, propondremos a nuestros socios dónde pueden participar. Seguro que hay muchos que pueden participar.

P.- Una de las grandes preocupaciones es si habrá suficientes profesionales cualificados. ¿Estamos llegando a tiempo a la formación del talento que va a necesitar el sector?

R.- En el Clúster estamos trabajando desde hace tiempo en varias líneas para cualificar a las personas. Uno son los procesos de automatización, con lo cual recualificamos a las personas que tenemos dentro. En otra, estamos dando cursos específicos dentro del cluster para formar a más personas.

También, y ya a largo plazo, estamos trabajando con chavales de 16 y 17 años para que, cuando tengan un grado superior o ingeniería, que estén preparados de aquí a un par de años para poder trabajar en el sector.

Por último, hemos hecho un proyecto piloto con 18 mecatrónicos que han venido desde Argentina con el fin de complementar la formación. Hay varias líneas de actuación que nos permiten intentar que ese talento esté preparado para un futuro a corto plazo, a medio y a largo.

P.- Usted ha cogido el relevo de Benito Tesier, que llevaba muchos años al frente del Clúster. ¿Cuál es el sello que le quiere implantar al Clúster de la Automoción?

R.- Queremos que nuestros socios en esta nueva transición tecnológica al coche eléctrico e híbrido y a las nuevas energías del vehículo, se adapten y participen en un nuevo escenario que es muy importante e interesante.