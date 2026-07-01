Aragón "hace los deberes" con Europa: agota 115 millones para vivienda y da oxígeno a las obras de Aínsa y Boltaña

El solar en el que se levantarán los pisos de Aínsa, a principios de junio, aún sin edificar. E. E. E. E.

El Gobierno de Aragón va a poder aprovechar prácticamente la totalidad de los 115 millones de euros de fondos europeos para la construcción y rehabilitación de vivienda en municipios de toda la Comunidad.

Se trata de varios programas que iban destinados a la rehabilitación de barrios o edificios completos, a lo que se destina 86 millones, y la construcción de más de 700 nuevas viviendas de alquiler asequible, con 28 millones y unos plazos marcados hasta este 30 de junio, si bien para 200 de ellas se ha conseguido una prórroga para poder finalizarlas.

Es el caso, por ejemplo, de Boltaña y Aínsa, dos de los municipios más turísticos de Aragón que llevaban meses con incertidumbre ante el temor de no poder finalizarlas a tiempo. La primera tendrá hasta el 30 de diciembre para acabarlas y la segunda, hasta junio de 2028, si bien son plazos máximos que podrán reducirse.

Esa prórroga, según ha explicado la directora general de Vivienda, María Pía Canals, se ha aprobado al haber cumplido los objetivos prefijados.

No en vano, en el programa de rehabilitación en barrios, Europa pedía llegar a 938 certificados de eficiencia energética, y se han alcanzado los 2.386. En la construcción de vivienda, el objetivo era construir 503, cifra que se superará en agosto, aunque, con las prórrogas, habrá más de 700.

“El Ministerio, con el Plan Estatal de Vivienda, concedió esa posibilidad de prórroga, pero no la regalaba. Solo las ha dado a las comunidades que hayan cumplido los objetivos y, como hemos hecho los deberes, nos las han dado. Hemos evitado que se pierda un solo euro”, ha apuntado Canals.

El único dinero que no se ha podido ejecutar es una pequeña parte del programa para rehabilitación de barrios. En este caso, se repartía dinero a los 12 ayuntamientos que se presentaron, aunque algunos no consiguieron tanta gente como esperaban.