Aragón pierde 600 viviendas turísticas en un año: cinco pueblos de Huesca aglutinan el 20% de toda la Comunidad

La expansión de las viviendas de uso turístico se ha convertido en uno de los principales focos de debate en Aragón, en medio de la preocupación por su impacto en el acceso a la vivienda y el equilibrio del mercado inmobiliario.

Sin embargo, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística han reflejado una caída en el número de estas viviendas turísticas respecto a hace un año, cuando se implantó el registró único por el Ministerio de Vivienda, a la postre suspendido por el Tribunal Supremo.

En concreto, Aragón inicia el verano superando ligeramente las 4.000 viviendas de este tipo, unas 600 menos que hace justo un año, según los datos recopilados por el INE a partir de las ofertas incluidas en las plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España.

Estas alrededor de 600 viviendas turísticas menos que subraya el INE coinciden con los datos publicados por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, cuando se apuntó que había unos 600 pisos fueron excluidos de las plataformas por estar en el registro oficial.

No obstante, si se analiza respecto al último informe, publicado en noviembre, ya se aparenta una recuperación del sector, pasando de 3.785 viviendas a las 4.022 actuales, cuando en mayo de 2025 eran 4.643.

De esta forma, Huesca continúa como la provincia con más viviendas turísticas, con 2.223, unas 300 menos que hace un año. Es decir, el 55% de estos pisos de toda la Comunidad se encuentran en el Alto Aragón.

Sallent de Gállego, Benasque, Panticosa, Sabiñánigo, y Jaca son los cincos municipios con más viviendas, y aglutinan la mitad de toda la provincia, hasta 1.131, y suponen entre el 3 y el 8% de las viviendas censadas en esos municipios.

Mientras, en la provincia de Zaragoza hay 1.039 viviendas turísticas, que son unas 200 menos que hace un año, de las que 753 se encuentran en la capital. De hecho, el número de estos pisos en la ciudad ha caído un 15% en un año, según los datos del INE.

Al margen de la ciudad de Zaragoza, Calatayud y Alhama de Aragón son las otras dos ciudades con más viviendas turísticas, aunque con apenas 35 y 20, respectivamente.

Por su parte, en Teruel se produce la menor caída respecto a mayo de 2025, con 760 viviendas, solo 50 menos que hace un año. La capital concentra el mayor número, junto a otras localidades turísticas como Albarracín (62), Alcañiz (51), Valderrobres (50), o Beceite (34).

Con ello, los pisos turísticos representan en Aragón el 0,48% de las viviendas censadas en el territorio, un porcentaje lejano a lo que supone en otras regiones como Canarias (4,4%), e incluso Asturias (1%), Cataluña (1,3%) o La Rioja (0,65%).