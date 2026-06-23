Las cifras del nuevo proyecto de Leapmotor en Zaragoza: 90 trabajadores, 60.000 baterías al año y arranque inminente

El proyecto de la automovilística china Leapmotor en Mallén quiere ser un revulsivo para el salto de la industria aragonesa a la nueva automoción del siglo XXI. En plena transición al vehículo verde, la firma ha elegido la provincia de Zaragoza como uno de sus grandes centros de operaciones para su expansión por España y Europa.

Las cifras hablan por sí solas. El nuevo taller de baterías eléctricas tendrá 90 empleados y llegará a producir en torno a 60.000 unidades al año, aunque con capacidad para poder alcanzar los 100.000. Todo ello gracias a una inversión de 25 millones de euros.

La planta estará ubicada en unos antiguos almacenes de distribución de Dia, que cerraron en 2017 y que se han sometido a una importante remodelación en los últimos meses. Se espera que el taller ya esté funcionando a finales de julio.

Así lo ha dado a conocer la consejera de Economía, Eva Valle, que ha valorado este desembarco como “un paso más” en la consolidación de la Comunidad como un “hub europeo esencial” de la movilidad eléctrica.

“Esta es una muestra más del interés de las inversiones internacionales en sectores estratégicos que nuestra comunidad autónoma está despertando, y nos permite fortalecer todo nuestro ecosistema industrial, y crear oportunidades de empleo de calidad. Nos permite consolidarnos como una comunidad autónoma de oportunidad y de crecimiento”, ha resaltado.

De esta forma, el desembarco chino será ya una realidad tras el verano, cuando comience a salir de las líneas de producción de Stellantis el B10 de Leapmotor. Ahora, el reto es aprovechar la oportunidad que se genera para toda la industria auxiliar.

“El sector de la automoción en Aragón ha tenido la visión a tiempo, y antes que otros sectores y otras comunidades autónomas, de apostar por tecnología china, que, además, nos deja rédito en el territorio. Esto no se trata solo de traer piezas de China y montarlas aquí, sino también tirar del tejido industrial local y crear empleo”, ha incidido Valle.

A este taller de baterías en Mallén se sumará la planta de Lieder Automotive, que se encargará de producir los chasis para los vehículos eléctricos que Leapmotor ensamblará en la planta de Stellantis en Figueruelas.

Medio centenar de ingenieros ya han llegado a Borja desde China para avanzar en el montaje de la planta de Lieder. Se ubicará en las antiguas naves de Fagor, cerradas desde 2019, y que tendrán una nueva vida relacionada con la automoción. Será un proceso totalmente automatizado, y por la planta se ubicarán más de 130 robots a través de 14 líneas, lo que permitirá atender no solo las necesidades de Leapmotor, sino vender a otros clientes.

“Las conversaciones son continuas con inversores chinos y de otros sitios, tanto en la automoción como en otros sectores. No estaríamos haciendo nuestro trabajo bien si no fuera esto. Somos una comunidad fuertemente exportadora con mucha presencia internacional y esto forma parte de nuestro día a día”, ha añadido Valle.